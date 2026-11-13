नहाय खाय के साथ सूर्योपासना का महापर्व छठ शुरू, गंडक और गंगाजल से स्नान कर व्रतियों ने किया अनुष्ठान

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Chhath Puja 2026: लोकआस्था और सूर्योपासना का चार दिवसीय महापर्व छठ शुक्रवार को पारंपरिक उल्लास और पवित्रता के साथ 'नहाय-खाय' के अनुष्ठान के साथ आरंभ हो गया।

सुबह होते ही गंडक नदी के विभिन्न प्रमुख घाटों पर व्रतियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने लगी। कई श्रद्धालुओं ने गंडक के पवित्र जल में डुबकी लगाकर स्नान किया, जबकि कई व्रतियों ने घरों में गंगाजल मिश्रित जल से स्नान-ध्यान कर इस कठिन अनुष्ठान की विधिवत शुरुआत की।

इसके बाद व्रतियों ने पूरी शुद्धता के साथ अरवा चावल, चने की दाल और कद्दू की सात्विक सब्जी का प्रसाद ग्रहण किया। अब शनिवार को व्रती 'खरना' का पूजन कर भगवान सूर्य को भोग लगाएंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। बाजारों में छाई उत्सवी रौनक छठ पर्व को लेकर मुजफ्फरपुर के शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण अंचलों तक पूरी तरह उत्सवी माहौल बना हुआ है। शहर के बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जहां फल, नारियल, सूप, दउरा, पीतल के बर्तन, पूजन सामग्री और पारंपरिक मिट्टी के चूल्हों की दुकानें सजी हुई हैं।