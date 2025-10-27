छठ पूजा पर नहीं होगा मोंथा तूफान का असर, उत्तर बिहार में छाएंगे बादल तो कुछ इलाकों में होगा कुहासा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। छठ पर्व के अवसर पर उत्तर बिहार में चक्रवाती तूफान मोथा का असर ज्यादा नहीं होगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे, जबकि दक्षिणी बिहार में इसका असर अधिक देखने को मिलेगा। छठ की सुबह कई क्षेत्रों में कुहासा छाने की संभावना है, साथ ही कुछ स्थानों पर बादल भी दिखाई देंगे।

वरीय मौसम विज्ञानी डॉ. ए. सत्तार के अनुसार, चक्रवात के प्रभाव से उत्तर बिहार में तापमान में वृद्धि हो रही है। मोथा तूफान के कारण आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश या तेज हवा की संभावना नहीं है। गिरावट की थी उम्मीद, बढ़ता जा रहा तापमान दीपावली के बाद से तापमान में गिरावट की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय यह लगातार बढ़ रहा है। पूर्व में मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में यह बताया गया था कि दीपावली के बाद तापमान में कमी आएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ।