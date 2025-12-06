चतुर्भुज कप फुटबाल: हावड़ा यूनियन क्लब व इलेवन स्टार जमालपुर के बीच मुकाबला रहा ड्रा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar News: खुदीराम बोस मैदान में खेली जा रही 33वीं अखिल भारतीय चतुर्भुज कप फुटबाल प्रतियोगिता में शनिवार को हावड़ा यूनियन क्लब कोलकाता व इलेवन स्टार एथलेटिक्स क्लब जमालपुर के बीच मुकाबला 1-1 गोल के बराबरी पर छूटा।

इस मैच के बाद हावड़ा यूनियन क्लब दो मैच खेलकर दो अंक व जमालपुर दो मैच खेलकर एक अंक प्राप्त कर चुका है। हावड़ा यूनियन क्लब कोलकाता के लिए पहले हाफ में सुमन हलदर व दूसरे हाफ में जमालपुर के सनोज कुमार ने गोल किया।

मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जमालपुर के राहुल कुमार को दिया गया। मैच काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा। दोनों ही टीमों ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन 32वें मिनट में हावड़ा यूनियन क्लब के सुमन हलदर ने गोल कर टीम को 1-0 से बढ़त दिलाई जो मध्यांतर तक बनी रही।

इसके बाद जमालपुर ने गोल उतारने का लगातार प्रयास किया। खेल के 72वें मिनट पर जमालपुर ने आक्रमण बनाया। गेंद सनोज कुमार को मिली जिसे गोल में तब्दील कर उन्होंने स्कोर को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। इसके बाद कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी और मैच बराबरी पर छूटा।

इलेवन स्टार एथलेटिक क्लब जमालपुर के राहुल कुमार को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। निर्णायक की भूमिका राहुल कुमार, सहायक निर्णायक की दीपक कुमार व मनीष कुमार तथा चौथे निर्णायक की भूमिका इरशाद मल्लिक ने निभाई। इससे पहले मैच का शुभारंभ मुख्य अतिथि समाजसेवी सुनीता आर्य, आयोजन समिति अध्यक्ष नंद किशोर आर्य, जिला फुटबाल संघ अध्यक्ष अश्वनी खत्री, संरक्षक डा.फिरोजुद्दीन फैज, शैलेंद्र कुमार व आयोजन सचिव राणा कर्मकार ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया।