Chaturbhuj Cup Football : मुजफ्फरपुर में बीरगंज यूथ एकेडमी नेपाल ने इलेवन स्टार जमालपुर को हराया
मुजफ्फरपुर में चतुर्भुज कप फुटबाल प्रतियोगिता में बीरगंज यूथ एकेडमी नेपाल ने इलेवन स्टार जमालपुर को हराया। बीरगंज की टीम ने पूरे मैच में शानदार प्रदर् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। खुदीराम बोस खेल मैदान में खेले जा रहे 33 वीं अखिल भारतीय चतुर्भुज कप फुटबाल प्रतियोगिता के दूसरे दिन शुक्रवार को गत चैंपियन बीरगंज यूथ एकेडमी नेपाल ने इलेवन स्टार एथलेटिक्स क्लब जमालपुर को 3-0 से पराजित कर पूर्ण अंक हासिल किया।
विजयी टीम के लिए संदीप यादव, सुजान दुग्गल एवं कुशल विश्वकर्मा ने एक-एक गोल किया। मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सुजान दुग्गल को दिया गया जिन्हें हृदय नारायण ने पुरस्कृत किया।
मैच में दोनों ही टीम में काफी तेज एवं आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया लेकिन खेल के 14 वें मिनट में यूथ अकादमी बीरगंज के संदीप यादव ने गोल कर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी जो मध्यांतर तक कायम रही।
मध्यांतर के पश्चात खेल के 50 में मिनट के बीरगंज के सुजान दुग्गल ने गोल कर कर अपनी टीम की बढ़त को 2-0 पर पहुंचा दिया। खेल के अंतिम मिनट में बीरगंज के कुशल विश्वकर्मा ने गोल कर स्कोर को 3-0 पर पहुंचा दिया जो अंत तक कायम रहा। इस प्रकार बीरगंज की टीम ने अपना पहला लीग मैच जीत पूर्ण अंक हासिल किया।
मैच में निर्णायक के रूप में मनीष कुमार, सहायक निर्णायक के रूप में राहुल कुमार एवं अमोद कुमार तथा चौथे निर्णायक के रूप में समीमुल हक ने अपनी भूमिका निभाई। इस मैच का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला खेल पदाधिकारी राजेंद्र कुमार, पूर्व साई कोच सुनील कुमार एवं नंदकिशोर आर्य ने दोनों टीम के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया।
इस मौके पर जिला फुटबाल संघ के संरक्षक डा. फिरोजुद्दीन फैज, शैलेंद्र कुमार, राणा कर्मकार, त्रिलोकी प्रसाद रामबाबू चौधरी, अशोक कुमार सिन्हा ,हरनाम सिंह ,विजय कुमार, राज भूषण श्रीवास्तव आदि उपस्थिति रहे। मैच के दौरान स्वर्गीय चतुर्भुज राम के सबसे छोटे पुत्र हृदय नारायण ने भगवान शंकर का श्लोक सुना कर लोगों का मन मोह लिया एवं शानदार मैच के साक्षी रहे। आयोजन सचिव राणा कर्मकार के अनुसार शनिवार को प्रतियोगिता का तीसरा मैच हावड़ा यूनियन क्लब कोलकाता एवं इलेवन स्टार एथलेटिक क्लब जमालपुर के बीच खेला जाएगा।
