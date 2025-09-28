अप्रैल से शुरू होगी जनगणना में क्या-क्या होगी गिनती? जिला मुख्यालय से गांव के स्तर तक क्या होगी व्यवस्था?

मुजफ्फरपुर में गृह मंत्रालय ने जनगणना 2025-2027 के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। अगले वर्ष अप्रैल से मकानों की गणना शुरू होगी। डीएम को गांवों की अपडेट सूची देने का निर्देश दिया गया है। 2011 में मुजफ्फरपुर की जनसंख्या 48 लाख थी जो अब 52 लाख से अधिक हो गई है।

बाबुल दीप, मुजफ्फरपुर। वर्ष 2011 के बाद अब फिर देशभर में जनगणना कराई जाएगी। गृह मंत्रालय ने इसका शेड्यूल जारी किया है। इसके तहत अगले वर्ष अप्रैल से सितंबर तक प्रथम चरण में मकान सूचीकरण व मकानों की गणना होगी। दूसरे चरण में फरवरी, 2027 में जनसंख्या परिगणना कार्य होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गृह मंत्रालय के जनगणना कार्य निदेशालय के निदेशक ने सभी डीएम से गांवों की अपडेट सूची व संख्या मांगी है। कहा है कि 2011 के बाद प्रशासनिक इकाइयां व विकास खंड की सीमाओं में परिवर्तन हुआ होगा। इसे देखते हुए गांव की अपडेट सूची संख्या सहित उपलब्ध करानी है ताकि इसी के अनुसार जनगणना का कार्य सुचारु किया जा सके।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी डीएम को रिपोर्ट तैयार करते हुए शीघ्र जनगणना कार्य निदेशालय को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इसे लेकर अभी से कार्ययोजना तैयार करने की बात कही गई है।

राजस्व ग्राम की सूची को अपडेट करने के लिए कोई जानकारी चाहिए तो सांख्यिकी अन्वेषकों के नाम व मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा प्रखंड स्तर पर इस कार्य को संपादित करने के लिए कर्मियों का चयन करने को कहा गया है। उनका नाम व मोबाइल नंबर निदेशालय को भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

क्षेत्राधिकार में हुए सभी परिवर्तन को करेंगे चिह्नित बताया गया कि गांवों की सूची तैयार करने में सभी प्रकार के क्षेत्राधिकारों को चिह्नित कर उसका जिक्र करना अनिवार्य है। इसके तहत गांवों का सृजन या विलोपन, नाम में परिवर्तन, पूर्व में कोई न्यायिक मामले सामने आए हों, जिसके कारण कुछ जिला या प्रखंड स्तरीय अधिकारियों द्वारा वास्तविक गांवों को सूची में शामिल नहीं करना या गलत नाम रिपोर्ट करना शामिल रहा हो।

ऐसे भी मामले का जिक्र करने को कहा गया है। जनगणना के संबंध में गांव की सही व अपडेट सूची तैयार करने की जवाबदेही संबंधित प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों की होगी। एक जुलाई से 31 दिसंबर 2025 के बीच किसी प्रकार के क्षेत्राधिकारी परिवर्तन की सूचना भी संबंधित अधिसूचना की कापी के साथ निदेशालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।