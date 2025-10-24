Bihar News : बदल गया सेंटर मैप, सीबीएसई स्कूलों में नहीं हो सकेंगी मैट्रिक व इंटर परीक्षाएं

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । अबकी बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सीबीएसई स्कूलों को केंद्र नहीं बना सकेंगे। क्योंकि बिहार और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी महीने में ही शुरू होनी है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इसकी जगह दूसरे केंद्रों की तलाश करनी पड़ेगी।

वहीं मैट्रिक व इंटर परीक्षा में छात्रों के बैठने की समस्याएं के अलावा उपस्कर की भी कमी होगी। क्षेत्रीय कार्यालय सीबीएसई बोर्ड ने जिलाधिकारी को इस संबंध में पत्र भेजा है। 2026 में आयोजित की जाने वाली वार्षिक इन्टरमीडिएट और माध्यमिक परीक्षा के लिए सीबीएसई स्कूलों को केंद्र नहीं बनाये जाने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है।

यह वजह आई सामने अबकी बार सीबीएसई बोर्ड के दसवीं व बारहवीं की परीक्षा फरवरी महीने में होनी है। इस वजह से स्कूलों में परीक्षा नहीं बनाने को कहा गया है। जिलाधिकारी को भेजे पत्र में कहा कि जिन स्कूलों में बोर्ड की परीक्षा है, उन स्कूलों को मुक्त रखा जाए। बता दें कि इस बार बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा फरवरी महीने में ही शुरू हो रही है। इस वजह से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पसीना छूट रहा है।