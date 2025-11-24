चोरी-छिपे मिल रहे प्रेमी जोड़े की पकड़कर गांव वालों ने करवा दी शादी, दो बच्चों की मां है दुल्हन

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। कांटी थाना इलाके में एक प्रेमी जोड़े को पकड़कर गांव के लोगों ने मंदिर में शादी करा दी। महिला पहले से शादीशुदा है और दो बच्चों की मां है। शादी के बाद महिला ने कहा कि आज मंदिर में जिसके संग मेरी शादी हुई है, मैं उनके साथ ही रहूंगी और ये शादी मैंने अपनी मर्जी से की है। हम लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे, एक ही गांव के हैं। मैं अपने दूसरे पति के ही साथ रहूंगी।

मामला कांटी थाना क्षेत्र का है। गांव के लोगों के मुताबिक, दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, दोनों एक-दूसरे से चोरी-छिपे मिलते थे। दोनों की मुलाकात की चर्चा पूरे गांव में थी। हालांकि, दोनों कभी एक साथ नहीं पकड़े गए थे।

सोमवार को दोनों को गांव के लोगों ने एक साथ देख लिया, जिसके बाद दोनों को पकड़कर मंदिर लाया गया, फिर पंडित बुलाकर दोनों की शादी करा दी गई। इस दौरान गांव के लोग ही दूल्हा पक्ष की ओर से बाराती बने और सभी रस्मों को भी निभाया।

दूल्हा बने युवक ने कहा- हम लोगों के बीच कोई प्रेम प्रसंग नहीं था। गांव के लोगों ने हम लोगों को देखा और पकड़कर मंदिर में शादी करा दी। हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। बस हम लोग किसी बात को लेकर मिल रहे थे। इसी बीच गांव के लोगों को देख लिया और मंदिर लेकर पहुंचे। गांव वालों और हमारी मर्जी से शादी हुई है।