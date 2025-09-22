Language
    Bihar News: दिल्ली और सिलीगुड़ी के लिए शुरू हुई सरकारी बस सेवा, त्योहार में यात्रियों को मिलेगी सुविधा

    By MD samsad Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 10:11 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने दिल्ली और सिलीगुड़ी के लिए बस सेवा शुरू कर दी है। दिल्ली के लिए चार और सिलीगुड़ी के लिए एक बस चलाई जा रही है। जल्द ही रांची के लिए भी सेवा शुरू होगी। एसी बसों में चेयर व स्लीपर की सुविधा है और ऑनलाइन टिकट भी उपलब्ध हैं।

    दिल्ली और सिलीगुड़ी के लिए शुरू हुई सरकारी बस सेवा। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने दिल्ली व सिलीगुड़ी के लिए बस सेवा शुरू कर दी है। इमलीचट्टी स्थित निगम से चार बसों का परिचालन दिल्ली के लिए किया जा रहा है।

    वहीं, सिलीगुड़ी के लिए फिलहाल एक बस चल रही है। जल्द ही रांची के लिए भी बस सेवा शुरू होगी। बस सेवा शुरु होने से दशहरा, दीपावली व छठ में घर आने व पर्व समाप्त होने के बाद प्रदेश जाने वालों को सुविधा होगी।

    बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने इसे पीपीपी मोड में इसे शुरु किया है। बताया जाता है कि अधिकतर बसें एसी है। इसमें चेयर व स्लीपर है। शीघ्र ही सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी से भी लंबी दूरी की बसें खुलेंगी। इन बसों का ठहराव मुजफ्फरपुर डिपो भी होगा।

    बताया जाता है कि जिले से करीब 38 बसों का परिचालन होगा। ऑनलाइन टिकट की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही इमलीचट्टी स्थित निगम के काउंटर से टिकट की सुविधा है।

    ज्ञात हो कि पर्व के अवसर पर घर आने व फिर वापस जाने में ट्रेन की टिकट नहीं मिलने से लोगो को काफी परेशानी होती है। इसका फायदा निजी बस संचालनक उठाते हैं।

    निजी बस संचालक मनमाना किराया वसूलते हैं। निगम की बस सेवा शुरु होने के बाद एक तरफ यात्रियों को सुविधा होगी तो दूसरी ओर निजी बसों के मनमानी पर अंकुश लगेगा।