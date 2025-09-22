Bihar News: दिल्ली और सिलीगुड़ी के लिए शुरू हुई सरकारी बस सेवा, त्योहार में यात्रियों को मिलेगी सुविधा

मुजफ्फरपुर से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने दिल्ली और सिलीगुड़ी के लिए बस सेवा शुरू कर दी है। दिल्ली के लिए चार और सिलीगुड़ी के लिए एक बस चलाई जा रही है। जल्द ही रांची के लिए भी सेवा शुरू होगी। एसी बसों में चेयर व स्लीपर की सुविधा है और ऑनलाइन टिकट भी उपलब्ध हैं।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने दिल्ली व सिलीगुड़ी के लिए बस सेवा शुरू कर दी है। इमलीचट्टी स्थित निगम से चार बसों का परिचालन दिल्ली के लिए किया जा रहा है। वहीं, सिलीगुड़ी के लिए फिलहाल एक बस चल रही है। जल्द ही रांची के लिए भी बस सेवा शुरू होगी। बस सेवा शुरु होने से दशहरा, दीपावली व छठ में घर आने व पर्व समाप्त होने के बाद प्रदेश जाने वालों को सुविधा होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने इसे पीपीपी मोड में इसे शुरु किया है। बताया जाता है कि अधिकतर बसें एसी है। इसमें चेयर व स्लीपर है। शीघ्र ही सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी से भी लंबी दूरी की बसें खुलेंगी। इन बसों का ठहराव मुजफ्फरपुर डिपो भी होगा।