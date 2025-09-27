BSNL की 4G सेवा कबसे मिलेगी? 603 नए टावर नेटवर्क से मुजफ्फरपुर सर्किल में क्या कुछ बदलेगा?
मुजफ्फरपुर में बीएसएनएल की 4जी सेवा शुरू हो गई है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी 4जी नेटवर्क का शुभारंभ किया जिससे जिले के 603 टावर जुड़ गए हैं। बीएसएनएल दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर कवरेज देने के लिए प्रतिबद्ध है और यह नेटवर्क आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में अब बीएसएनएल की फोर-जी सेवा का लाभ उपभोक्ताओं को मिलने लगा है। जिले में 603 टावरों को नई प्रणाली से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा से स्वदेशी फोर जी नेटवर्क का शुभारंभ किया।
मुजफ्फरपुर व्यावसायिक क्षेत्र के प्रधान महाप्रबंधक देवानंद सहाय की अध्यक्षता में स्थानीय कार्यालय में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। जीएम सहाय ने बताया कि देशभर में 90 हजार से अधिक टावरों में नवीनतम फोर-जी तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिनमें अकेले मुजफ्फरपुर क्षेत्र के 603 टावर शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि बीएसएनएल दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर फोर जी कवरेज देने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी एक अक्टूबर को बीएसएनएल अपना 25वां स्थापना दिवस मनाएगा। इससे पूर्व विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक ग्रामीण उपभोक्ताओं को इस सेवा से जोड़ा जाएगा।
बताया गया कि यह नेटवर्क पूरी तरह भारत में निर्मित क्लाउड तकनीक पर आधारित है, जिसे भविष्य में आसानी से फाइव जी प्रणाली में अपग्रेड किया जा सकेगा। बीएसएनएल की यह पहल आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर बीएसएनएल के एसडीओ अरूण कुमार चौधरी सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे।
