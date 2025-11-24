Bihar Board exam centers 2026: छात्र से अधिक छात्राओं के लिए बने मैट्रिक और इंटर के परीक्षा केंद्र

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Board Exam Centers 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित होने वाली मैट्रिक व इंटरमीडिए परीक्षा 2026 के आयोजन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके लिए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर दिया गया है।

इंटर और मैट्रिक की परीक्षा के लिए केंद्रों के चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। परीक्षा केंद्रों की संभावित सूची जिलाधिकारी से अनुमोदन के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भेजा गया है। जिले में कुल 163 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें इंटर के 81 और मैट्रिक के 82 केंद्र शामिल हैं। इंटर परीक्षा में इस बार 67009 छात्र-छात्राएं शामिल होंगे। केवल छात्राओं के लिए 52 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। वहीं छात्रों के 29 परीक्षा केंद्र है।

जबकि पिछली परीक्षा में 57 हजार 613 परीक्षार्थियों के लिए 74 परीक्षा केंद्र बनाए गये थे। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार सात अधिक परीक्षा केंद्र बनाने पड़े है। मैट्रिक परीक्षा में कुल 78156 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके लिए 82 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

जिले में 95 प्रतिशत से अधिक परीक्षा केंद्र सरकारी विद्यालयों में बनाए गए हैं। निजी स्कूलों में बनाए गए केंद्रों पर भी सरकारी शिक्षक केंद्राधीक्षक होंगे। केंद्रों पर बिजली, पानी, शौचालय उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। छात्राओं के लिए 45 तो छात्रों के लिए 37 परीक्षा केंद्र होंगे। पिछले वर्ष 70 हजार 237 परीक्षार्थियों के लिए 83 केंद्र बनाए गए थे।

अबकी बार नहीं बनाए गए परीक्षा केंद्र शिक्षा विभाग ने मध्य विद्यालय बोचहां, पारामाउंट एकेडमी, पवनधारी इंटर महाविद्यालय, माउंट लिटेरा बोचहां, शांति निकेतन अहियापुर, स्वामी सहजानंद सरस्वती महाविद्यालय रौतनियां , नारायण एजुकेशन प्वाइंट चांदनी चौक व आक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल रौतनियां को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया है।

प्रैक्टिकल परीक्षा में नहीं चलेगी मनमानी मैट्रिक और इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा में स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। पैसा लेकर अंक देने का सिस्टम नहीं चलेगा। शिक्षा विभाग ने इसे रोकने केा लेकर तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने विशेष मानीटरिंग व्यवस्था की है।

जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक मानीटरिंग टीम गठित की जाएगी। टीम के अधिकारी प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान केंद्रों का निरीक्षण करेंगे और मूल्यांकन प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। साथ ही प्रैक्टिकल कापियों की जांच के बाद उनकी रैंडम चेकिंग भी की जाएगी, ताकि पता चल सके कि मूल्यांकन सही और मानक के आधार पर किया गया है या नहीं।