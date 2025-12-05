पति की मौत के मुआवजे के 4 लाख भाई ने हड़पे, मांगने पर बहन को ससुराल में बंधक बनाकर पीटा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। सिकंदरपुर की रहने वाली खुशबू कुमारी को पति की मौत के बाद मिली चार लाख रुपये मुआवजा राशि उसके भाई ने हड़प ली। रुपये मांगने सदर थाना के डुमरी स्थित ससुराल गई तो वहां पहले कमरे में बंद कर दिया गया और आग लगाने की धमकी दी गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीड़िता की मां व बहन जब पहुंचीं तो बाहर निकाला और तीनों के साथ जमकर मारपीट की गई। पीड़िता ने प्राथमिकी कराई है। इसमें भाई बबलू सहनी व उसकी पत्नी समेत अन्य को आरोपित बनाया है। पुलिस जांच कर कारवाई कर रही है।

टेंट का व्यवसाय करने का नाटक पीड़िता ने बताया कि पति की मौत कोरोना से हो गई थी। उसे चार लाख रुपये की मुआवजा राशि मिली थी। इसका पता लगने पर भाई ने कहा कि टेंट का व्यवसाय करेंगे। इससे कमाई उसे भी देने की बात कही। वह उसकी बातों में आ गई और रुपये दे दिए। पैसा लेकर वह वहां से चला गया और इसके बाद मोबाइल बंद कर लिया।

पीड़िता काफी दिनों तक उसे कॉल करती रही, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। इस बीच पता लगा कि वह ससुराल में है। महिला वहां पहुंची तो भाई, भाभी व अन्य ससुरालवालों ने कमरे में बंद कर आग लगा देने की धमकी दी। इसी दौरान खोजबीन करती हुई उसकी मां व बहन भी पहुंच गईं।