BRABU: 51 शिक्षकों का स्थानांतरण, पूर्व रजिस्ट्रार डा.संजय कुमार पीजी अर्थशास्त्र से एलएनडी कालेज मोतिहारी भेजे गए
मुजफ्फरपुर के बीआरए बिहार विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों और पीजी विभागों के 51 शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है। पूर्व रजिस्ट्रार डॉ. संजय कुमार समेत कई प्राध्यापकों का तबादला किया गया है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने अधिसूचना जारी की जिसमें विभिन्न विभागों के शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से नए स्थानों पर जाने का आदेश दिया गया है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BRA Bihar University: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में अंगीभूत कालेजों से लेकर पीजी विभागों के शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। इसमें पूर्व रजिस्ट्रार डा.संजय कुमार समेत 51 शिक्षक शामिल हैं।
पूर्व रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय पीजी अर्थशास्त्र विभाग से एलएनडी कालेज मोतिहारी भेजा गया है। वहीं अंगीभूत कालेजों के 31 शिक्षकों का दूसरे महाविद्यालय में स्थानांतरण किया गया है। विश्वविद्यालय पीजी विभाग व कालेजों के पीजी विभागों से 20 शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया है।
इसको लेकर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। विश्वविद्यालय की ओर से पिछले दिनों ट्रांसफर को लेकर कमिटी की बैठक हुई थी। इसी आधार पर अधिसूचना जारी हुई है। सभी शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण का आदेश दिया गया है।
विश्वविद्यालय पीजी हिंदी विभाग से डा.उज्ज्वल आलोक को आरडीएस, डा.साक्षी शालिनी को आरबीबीएम व डा.संध्या पांडेय को एमएसकेबी कालेज में भेजा गया है। पीजी अंग्रेजी विभाग से डा.सौम्य सरकार को एलएस कालेज व डा.उपेंद्र गामी को रामेश्वर कालेज भेजा गया है।
पीजी उर्दू विभाग में नीतीश्वर कालेज से डा.कामरान गनी व एमएसकेबी कालेज से डा.निशत कौसर आए हैं। आरडीएस कालेज से मंजरी आनंद, एमएसकेबी से डा.रीतू वर्मा व एमडीडीएम कालेज से डा. अमर वर्मा को पीजी विभाग में भेजा गया है।
मनोविज्ञान में आरएन कालेज हाजीपुर से प्रा. रूपश्री जमुआर, एमएसकेबी कालेज से डा. रीतू वर्मा व नीतीश्वर कालेज से डा. किरण कुमारी का ट्रांसफर पीजी विभाग में हुआ है।
भूगोल में एमडीडीएम कालेज से डा. ममता राय व नीतीश्वर कालेज से डा. इंद्राणी राय का स्थानांतरण पीजी विभाग में किया गया है। राजनीति विज्ञान में डा. देवेंद्र प्रताप तिवारी को एलएसके कालेज सीतामढ़ी से पीजी विभाग और प्रो. राजेश्वर प्रसाद सिंह को एसआरकेजी कालेज सीतामढ़ी भेजा गया है।
छह अक्टूबर तक भरा जाएगा फार्म
मुजफ्फरपुर: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने पीजी फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के लिए फार्म भरने की तिथि विस्तारित की है। अब विद्यार्थी छह अक्टूबर तक फार्म भर सकेंगे। सभी कालेजों के प्राचार्य व पीजी विभागाध्यक्ष सात अक्टूबर को भरे गए फार्म को यूएमआइएस पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इसको लेकर शनिवार को परीक्षा नियंत्रक की ओर से निर्देश जारी किया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।