Muzaffarpur : एकेडमिक कैलेंडर का अनुपालन नहीं होने पर घिरेगा बीआरए बिहार विश्वविद्यालय

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। (BRA Bihar University) एकेडमिक कैलेंडर का अनुपालन नहीं करने और पिछड़े शैक्षणिक सत्र को लेकर बीआरए बिहार विश्वविद्यालय एक बार फिर घिरेगा। शिक्षा विभाग की ओर से शैक्षणिक और अन्य 20 बिंदुओं को लेकर शनिवार को सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है।

इसमें नवनियुक्त शिक्षकों के प्रमाणपत्र से संंबंधित दस्तावेज की जांच समय पर पूर्ण करने समेत करने को लेकर भी दिशानिर्देश दिया जाएगा। अब तक प्रमाण पत्रों की जांच का मामला बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में अटका हुआ है।

विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन का इंतजार कर रहा है। दूसरी ओर बैठक में विश्वविद्यालय के कुलपति के अलावा प्रति कुलपति, प्राक्टर, रजिस्ट्रार, वित्तीय सलाहकार, वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक और समर्थ के नोडल पदाधिकारी की बैठक बुलाई गई है।

बैठक में कोर्ट केस, सीपीग्राम, विधान मंडलीय मामलों का प्रतिवेदन, कालेजों के संबंधन संबंधि प्रस्तावों में स्पष्टता, नवनियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों से संबंधित जांच समय पर पूरा करने, अंतर विश्वविद्यालय समन्वय, परीक्षा कैलेंडर, समर्थ माड्युल के क्रियान्वयन एवं कालबद्ध रूप में सभी माड्युल को लागू करना, उपयोगिता प्रमाण पत्र की अद्यतन स्थिति, अंकेक्षण आपत्ति का निराकरण, परीक्षाफल आधारित अनुदान राशि की मांग, शुल्क प्रतिपूर्ति राशि की मांग, शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए रिक्त एवं अधियाचनाकी अद्यतन स्थिति, कोर्स करिकुलम का युक्तियुक्तकरण एवं संरेखन, ईपीएफ और ईएसआइसी कटौती, पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप आवेदन का सत्यापन, भूमि से संबंधित मामले, सर्वोच्च न्यायालय की ओर से सुखदेव शाह एवं अमित कुमार के मामले में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित निदेश का अनुपालन, विश्वविद्यालय - महाविद्यालय विकास से संबंधित कार्यों की प्रगति, वेतन एवं पेंशन का भुगतान और बजट के अनुसार व्यय की स्थिति की समीक्षा होगी।