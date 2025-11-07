Language
    Muzaffarpur : एकेडमिक कैलेंडर का अनुपालन नहीं होने पर घिरेगा बीआरए बिहार विश्वविद्यालय

    By Prashant Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 09:39 PM (IST)

    Muzaffarpur News : शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की एक बैठक बुलाई है, जिसमें बीआरए बिहार विश्वविद्यालय एकेडमिक कैलेंडर का पालन न करने के कारण सवालों में घिर सकता है। बैठक में नवनियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच में देरी और अन्य शैक्षणिक मुद्दों पर चर्चा होगी। विश्वविद्यालय को लंबित मामलों पर जवाब देना होगा और सुधार के लिए निर्देश दिए जाएंगे। 

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। (BRA Bihar University) एकेडमिक कैलेंडर का अनुपालन नहीं करने और पिछड़े शैक्षणिक सत्र को लेकर बीआरए बिहार विश्वविद्यालय एक बार फिर घिरेगा। शिक्षा विभाग की ओर से शैक्षणिक और अन्य 20 बिंदुओं को लेकर शनिवार को सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है।

    इसमें नवनियुक्त शिक्षकों के प्रमाणपत्र से संंबंधित दस्तावेज की जांच समय पर पूर्ण करने समेत करने को लेकर भी दिशानिर्देश दिया जाएगा। अब तक प्रमाण पत्रों की जांच का मामला बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में अटका हुआ है।

    विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन का इंतजार कर रहा है। दूसरी ओर बैठक में विश्वविद्यालय के कुलपति के अलावा प्रति कुलपति, प्राक्टर, रजिस्ट्रार, वित्तीय सलाहकार, वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक और समर्थ के नोडल पदाधिकारी की बैठक बुलाई गई है।

    बैठक में कोर्ट केस, सीपीग्राम, विधान मंडलीय मामलों का प्रतिवेदन, कालेजों के संबंधन संबंधि प्रस्तावों में स्पष्टता, नवनियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों से संबंधित जांच समय पर पूरा करने, अंतर विश्वविद्यालय समन्वय, परीक्षा कैलेंडर, समर्थ माड्युल के क्रियान्वयन एवं कालबद्ध रूप में सभी माड्युल को लागू करना, उपयोगिता प्रमाण पत्र की अद्यतन स्थिति, अंकेक्षण आपत्ति का निराकरण, परीक्षाफल आधारित अनुदान राशि की मांग, शुल्क प्रतिपूर्ति राशि की मांग, शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए रिक्त एवं अधियाचनाकी अद्यतन स्थिति, कोर्स करिकुलम का युक्तियुक्तकरण एवं संरेखन, ईपीएफ और ईएसआइसी कटौती, पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप आवेदन का सत्यापन, भूमि से संबंधित मामले, सर्वोच्च न्यायालय की ओर से सुखदेव शाह एवं अमित कुमार के मामले में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित निदेश का अनुपालन, विश्वविद्यालय - महाविद्यालय विकास से संबंधित कार्यों की प्रगति, वेतन एवं पेंशन का भुगतान और बजट के अनुसार व्यय की स्थिति की समीक्षा होगी।

    बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में शुक्रवार को दिन भर बैठक की तैयारी होती रही। इसमें विभिन्न बिंदुओं से जुड़े मामलों की रिपोर्ट और इससे जुड़ी फाइलों की खोजबीन चलती रही। शनिवार को ही सभी 15 विश्वविद्यालयों की बैठक होगी। बीआरएबीयू की समीक्षा दोपहर साढ़े तीन से साढ़े चार बजे तक होगी।


    एबीसी से रिजल्ट की होगी क्रेडिट मैपिंग

    स्नातक में सेमेस्टर सिस्टम लागू होने के बाद अब एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट से छात्र-छात्राओं के रिजल्ट की क्रेडिट मैपिंग होगी। इसके साथ ही डिजीलाकर पर रिजल्ट से जुड़े आंकड़ों को सुरक्षित रखा जाना है। विश्वविद्यालय और इसके कालेजों में नामांकित अधिकांश छात्र-छात्राओं का अपार कार्ड बनाया जा चुका है। अब उनके रिजल्ट और क्रेडिट को डिजीलाकर पर अपलोड किया जाना है। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में पीजी के कुछ सत्रों का रिजल्ट अपलोड करने का दावा विश्वविद्यालय की ओर से किया गया है। वहीं स्नातक समेत अन्य परीक्षाओं के रिजल्ट को भी अपलोड किया जाना है।