    बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में अजब-गजब, जनवरी में परीक्षा, अब तक शुरू नहीं हुई कक्षाएं

    By Prashant Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 09:30 PM (IST)

    बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में जनवरी में परीक्षा होनी है, लेकिन अभी तक कक्षाएं शुरू नहीं हुई हैं। इससे छात्र परेशान हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि बिना कक्षाओं के वे परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन की चुप्पी से छात्रों में आक्रोश है और वे तत्काल समाधान की मांग कर रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा जनवरी में होनी है, लेकिन अब तक कालेजों में कक्षाएं शुरू नहीं हो सकी हैं। इस कारण करीब 1.20 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं की परेशानी बढ़ गई हैं। उन्हें निर्धारित समय पर पाठ्यक्रम पूरा नहीं होने का डर सता रहा है।

    ऐसे में बगैर पढ़ाई के ही परीक्षा में शामिल कराए जाने की बात छात्र-छात्राएं कर रहे हैं। मंगलवार को लेकर स्नातक सत्र 2024-28 में नामांकित छात्र-छात्राओं ने विश्वविद्यालय पहुंचकर अब तक महाविद्यालयों में थर्ड सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू नहीं होने की शिकायत की है।

    एलएस कालेज समेत अन्य महाविद्यालयों से पहुंचे छात्र-छात्राओं ने जल्द से जल्द कक्षाएं संचालित कराने की गुहार लगाई है। कहा है कि सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अगले महीने 15 दिसंबर को इसका परिणाम जारी होना है। इसका उल्लेख विश्वविद्यालय की ओर से जारी कैलेंडर में किया गया है। इसके अनुसार थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा 16 जनवरी से होनी है।

    ऐसे में अब दो महीने से भी कम का समय रह गया है। बगैर पढ़ाई ही परीक्षा देना होगा। पूर्व के सेमेस्टर में भी ऐसा हो चुका है। अन्य छात्र-छात्राओं ने कहा कि शिक्षकों से कक्षाएं संचालित करने का अनुरोध करने पर वे विश्वविद्यालय की ओर से अधिसूचना जारी होने की बात कर रह हैं।

    शिक्षकों का कहना है कि विश्वविद्यालय की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद ही कक्षाएं शुरू होंगी। डीएसडब्ल्यू डा. आलोक प्रताप सिंह ने कहा कि जल्द ही कक्षाएं शुरू करने संबंधी अधिसूचना जारी की जाएगी। कालेजों में कक्षाओं की शुरुआत अविलंब होनी चाहिए।

    एबिलिटी एन्हांसमेंट कोर्स का नहीं मिला पाठ्यक्रम 

    स्नातक सत्र 2023 - 27 में नामांकित फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय पहुंचकर डीएसडब्लयू से कई पत्रों की कक्षाएं नहीं चलने की शिकायत की है। अर्थशास्त्र, जूलाजी, गणित, अंग्रेजी समेत अन्य विषयों के विद्यार्थियों ने कहा कि कालेज में केवल एमजेसी कोर्स की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। माइनर कोर्स की पढ़ाई नहीं हो रही है।

    ऐसे में एबिलिटी एन्हांसमेंट कोर्स की कक्षा होना संभव नहीं दिख रहा है। पिछले सेमेस्टर में परीक्षा से एक सप्ताह पहले पाठ्यक्रम की जानकारी दी गई थी। फोर्थ सेमेस्टर के लिए अब तक उन्हें एआइसी का सिलेबस कालेज की ओर से नहीं दिया गया है। अगले महीने से फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं होनी हैं। इस कारण उनकी चिंता बढ़ती जा रही है।

    वहीं कई छात्र-छात्राओं ने चार वर्षीय स्नातक कोर्स के तहत एग्जिट पालिसी की जानकारी ली। उन्होंने डीएसडब्ल्यू से अनुरोध किया है कि वे तीन वर्ष में ही स्नातक से उत्तीर्ण होना चाहते हैं। वे बिना रिसर्च के ही स्नातक की डिग्री लेना चाहते हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय की ओर से उनके लिए व्यवस्था करना चाहिए।

    एक ही विषय चुनने का बनाया जा रहा दबाव 

    स्नातक के छात्र-छात्राओं ने कहा कि एइसी (एबिलिटी एन्हांसमेंट कोर्स) के तहत सभी छात्र-छात्राओं को एक ही विषय पढ़ने का दबाव बनाया जा रहा है। सभी को एनसीसी की पढाई करने की बात कही गई है। वे स्पोर्ट्स पढ़ना चाहते हैं। विद्यार्थियों का आरोप था कि कालेज उन्हें अपने पसंद के विषय की पढ़ाई की अनुमति नहीं दे रहा है। कहा जा रहा है कि एक विषय रहने से रिकार्ड रखने में सहूलियत होगी।