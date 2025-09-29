Language
    BRA Bihar University: विश्वविद्यालय से छिन गई कबड्डी की ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता की मेजबानी

    By Prashant Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 02:56 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के बीआरए बिहार विश्वविद्यालय से ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी प्रतियोगिता की मेजबानी छिन गई है। कम समय के कारण विश्वविद्यालय ने एआइयू से तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया था जिसके बाद मेजबानी सीवी रमण विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ को सौंप दी गई। अब विश्वविद्यालय केवल वालीबाल प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा जिसका आयोजन 10 से 14 दिसंबर तक होगा। स्पोर्ट्स कैलेंडर अक्टूबर के पहले सप्ताह में जारी होगा।

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय से ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी प्रतियोगिता की मेजबानी छिन गई है। आयोजन को लेकर कम समय होने के कारण तैयारियों के लिए विश्वविद्यालय की ओर से एआइयू को प्रस्ताव भेजकर तिथि विस्तारित करने की मांग की गई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसमें कहा गया था कि पहले त्योहार फिर चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी होने से परेशानी हो सकती है। साथ ही प्रतियोगिता में शामिल होने वाली अधिकतर विश्वविद्यालय की टीम ने बीआरएबीयू को काल कर पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार प्रतियोगिता में हिस्सा लेने में असमर्थता जताई थी।

    कई टीम का कहना था कि कम समय होने से टिकट बुकिंग करने समेत अन्य प्रक्रिया में परेशानी हो रही है। ऐसे में आयोजन की तिथि विस्तारित की जाए। विश्वविद्यालय ने उन्हें एआइयू से पत्राचार करने की बात कही। बाद में तैयारियों के मद्देनजर विश्वविद्यालय ने आयोजन की तिथि बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन प्रतियोगिता बीआरएबीयू से सीवी रमण विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में शिफ्ट कर दी गई।

    इसमें आयोजन तिथि में बदलाव करते हुए कबड्डी पुरुष की प्रतियोगिता छह से नौ अक्टूबर व कबड्डी महिला की प्रतियोगिता 27 से 21 अक्टूबर तक कराने का कार्यक्रम जारी किया गया है। पहले यह प्रतियोगिता एक से पांच अक्टूबर को बीआरबीयू की मेजबानी में कराने के लिए आवंटित की गई थी।

    एआइयू की ओर से तिथि विस्तारित पर सहमति जताते हुए आयोजन स्थल में बदलाव का पत्र जारी किया गया है। इसकी जानकारी सभी विश्वविद्यालयों को दी गई है। पूर्व में भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआइयू) की ओर से जारी स्पोर्ट्स कैलेंडर में तीन प्रतियोगिताओं की मेजबानी बीआरए बिहार विश्वविद्यालय को सौंपी गई थी।

    इसमें ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता के तहत कबड्डी (पुरुष) व कबड्डी (महिला) की प्रतियोगिता होनी थी। साथ ही वालीबाल पुरुष की प्रतियोगिता की मेजबानी भी विश्वविद्यालय को सौंपी गई थी।

    अब केवल ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी वालीबाल (पुरुष) प्रतियोगिता की मेजबानी ही विश्वविद्यालय करा सकेगा। इसका आयोजन 10 से 14 दिसंबर तक होना है। एआइयू की ओर से इसकी सहमति विश्वविद्यालय को भेज दी गई है।

    पिछले वर्ष विश्वविद्यालय की मेजबानी में लंबे समय बाद ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबाल प्रतियोगिता हुई थी। विश्वविद्यालय के क्रीड़ा परिषद् के सचिव डा.कांतेश कुमार ने कहा पूर्व में विश्वविद्यालय को तीन खेलों की मेजबानी सौंपी गई थी।

    पहले सप्ताह में जारी होगा स्पोर्ट्स कैलेंडर

    बीआरएबीयू का स्पोर्ट्स कैलेंडर अब तक जारी नहीं हो सका है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में इसे जारी किया जाएगा। कैलेंडर के अनुसार अंतर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता होती है। इसी आधार पर विभिन्न प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए विश्वविद्यालय की टीम का गठन होता है।

    पूर्व के प्रस्ताव के अनुसार छह अक्टूबर से इंटर कालेज प्रतियोगिता की शुरुआत होनी थी, लेकिन इसमें बढ़ोतरी होगी। शुरू की कुछ प्रतियोगिता की तिथि विस्तारित होंगी।