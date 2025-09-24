BRA Bihar University: डिग्री के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव, वेबसाइट में जोड़े गए नए फीचर
मुजफ्फरपुर के बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में डिग्री आवेदन की प्रक्रिया बदल गई है। अब छात्रों को आवेदन पत्र काउंटर पर जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल पर ही उनका रिकॉर्ड जमा हो जाएगा। नई सुविधाएँ जोड़ी गई हैं जिससे छात्रों से ही सारी जानकारी भरवाई जाएगी और एक एक्सेल फाइल बनेगी। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि यह नई व्यवस्था छात्रों की सुविधा के लिए है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में डिग्री के लिए आवेदन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब छात्र-छात्राओं को डिग्री के लिए आनलाइन आवेदन के बाद आवेदन का प्रिंट निकालकर काउंटर पर जमा नहीं करना होगा।
पोर्टल से आवेदन के साथ ही छात्र का रिकार्ड विश्वविद्यालय में जमा होगा। इसी आधार पर उनकी डिग्री बनेगी। डिग्री के लिए आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में कई नए फीचर जोड़े गए हैं। एक से दो दिन में यह सुविधा विद्यार्थियों को मिलने लगेगी।
अब तक आनलाइन आवेदन के बाद विश्वविद्यालय की ओर से मैन्युअल एंट्री करनी पड़ती थी। वेबसाइट में जोड़े गए नए फीचर में डिग्री छपने के लिए सभी आवश्यक जानकारी अब बच्चों से ही भरा लिया जाएगा। इससे एक एक्सेल फाइल जेनरेट होगा। इसके बाद इसे छपाई के लिए सीधे मेल कर दिया जाएगा।
अब तक विश्वविद्यालय की ओर से छात्र के आवेदन करने के बाद उसका नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉलेज का नाम, विषय, सत्र, सहायक विषय, कॉलेज का नाम, सत्र, परीक्षा आयोजन का महीना और सत्र, रिजल्ट प्रकाशन का महीना समेत अन्य जानकारी मेल करना पड़ता था।
इसमें काफी समय लगता था। इससे बचने के लिए सभी आवश्यक जानकारी अब छात्रों की ओर से ही भरी जाएगी। इससे समय बचेगा।
छात्र-छात्राओं को परेशानी को देखते हुए स्नातक के लिए यह नई व्यवस्था लागू की जा रही है। एक से दो दिन में यह लाइव हो जाएगा। कभी-कभी काउंटर पर जमा करने के बाद आवेदन गायब हो जाता था या नहीं मिलता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब दूरदराज के विद्यार्थियों के आवेदन जमा करने के लिए विश्वविद्यालय में आने की जरूरत नहीं होगी।
डा. राम कुमार, परीक्षा नियंत्रक, बीआरएबीयू
आज से भरा जाएगा पीजी फोर्थ सेमेस्टर के फार्म
मुजफ्फरपुरः बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने पीजी फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के लिए फार्म भरने की तिथि जारी कर दिया है। पीजी सत्र 2023 - 25 के फोर्थ सेमेस्टर का फार्म बुधवार से 27 तक भरा जाएगा। सभी प्राचार्य छह अक्टूबर तक परीक्षार्थियों की सूची यूएमआइएस पोर्टल पर अपलोड कराएंगे। इसके बाद परीक्षा शुल्क जमा करने का विवरण एडमिट कार्ड सेक्शन में भी उपलब्ध कराएंगे। अगले महीने परीक्षा होनी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।