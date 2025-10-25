BRA Bihar University: नए सत्र में भी लॉ कोर्स में नहीं लागू हो पाएगा सेमेस्टर सिस्टम

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BRA Bihar University: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में नए सत्र में भी ला कोर्स में सेमेस्टर सिस्टम लागू नहीं हो सकेगा। ऐसे में पिछले सत्र की तरह इस वर्ष भी वार्षिक मोड में ही एलएलबी और प्री ला कोर्स का संचालन होना तय है।

इसका कारण अब तक ला कोर्स के नए आर्डिनेंस - रेगुलेशन को विश्वविद्यालय के निकायों से मंजूरी नहीं मिलना है। पिछले वर्ष ही विश्वविद्यालय की ओर से कमिटी का गठन कर सेमेस्टर सिस्टम में कोर्स संचालन को लेकर आर्डिनेंस - रेगुलेशन तैयार कराया गया।

इसे आने वाले दिनों में होने वाली एकेडमिक काउंसिल की बैठक में प्रस्तुत करते हुए मंजूरी दिलाना था। सीनेट की मीटिंग से पहले एकेडमिक काउंसिल की बैठक हुई लेकिन विश्वविद्यालय की ओर से प्रस्ताव को बैठक में प्रस्तुत ही नहीं किया गया।

इसके बाद विश्वविद्यालय में दीक्षा समारोह से पहले भी एकेडमिक काउंसिल की बैठक हुई लेकिन इसमें भी ला कोर्स के नए आर्डिनेंस - रेगुलेशन को मंजूरी के लिए प्रस्ताव के रूप में शामिल नहीं किया गया। ऐसे में सत्र 2025 के लिए भी होने वाले नामांकन में भी अब यह तय माना जा रहा है कि वार्षिक मोड में ही ला कोर्स का संचालन होगा। नए सत्र में नामांकन के लिए इसी महीने प्रवेश परीक्षा हुई है।

छुट्टियों के बाद इसका रिजल्ट जारी होगा। नवंबर में ला कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने बताया कि सेमेस्टर सिस्टम में संचालित होने वाले ला कोर्स का आर्डिनेंस - रेगुलेशन बनकर तैयार है। इसे जल्द ही विधायी निकायों से मंजूरी दिलाई जाएगी।