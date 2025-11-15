BRA Bihar University: 24 नवंबर से होगी पीजी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर!BRA Bihar University: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने पीजी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। सत्र 2024 - 26 के तहत सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा 24 नवंबर से शुरू होगी। परीक्षा 22 दिसंबर तक चलेगी। परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय परीक्षा भवन में केंद्र बनाया गया है। दो पालियों में होने वाली परीक्षा के लिए विभिन्न विषयों को कुल आठ ग्रुप में बांटा गया है। पहली पाली की परीक्षा नौ से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा एक से चार बजे तक होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ग्रुप ए में हिंदी, रसायनशास्त्र और उर्दू, ग्रुप बी में कामर्स, समाजशास्त्र, संस्कृत और भोजपुरी, ग्रुप सी में अर्थशास्त्र, भौतिकी, पर्शियन, ग्रुप डी में होम साइंस, भूगोल और बंगाली, ग्रुप ई में मनोविज्ञान, बाटनी और दर्शनशास्त्र, ग्रुप एफ में राजनीति विज्ञान, जूलाजी, ग्रुप जी में इतिहा, संगीत और मैथिली और ग्रुप एच में गणित, इलेक्ट्रानिक्स, अंग्रेजी और एआइच एंड सी को रखा गया है।

यह जानकारी परीक्षा नियंत्रक डा. राम कुमार ने दी। बताया कि सभी पीजी विभागाध्यक्षों और कालेजों को इसकी जानकारी भेजी गई है। एइसी की परीक्षा 23 और 24 नवंबर को दो पालियों में होगी। वहीं प्रैक्टिकल परीक्षा तीन से सात जनवरी तक होगी। परीक्षा के लिए अगले सप्ताह तक एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा।

पोस्ट ग्रेजुएट के छह छात्र सदर अस्पताल मे लेंगे प्रशिक्षण श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट के छह छात्र सदर अस्पताल मे जिला रेजीडेंसी कार्यक्रम मे भाग लेंगे। सिविल सर्जन कार्यालय मे रिपोट करेंगे और उनके तहत काम करेंगे।

इसको लेकर श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य डा. आभा रानी सिन्हा ने सिविल सर्जन डा. अजय कुमार को पत्र लिखा है। उन्होंने छात्रों की उपस्थिति पंजी भेजने के साथ ही प्रशिक्षण प्रमाण देने को कहा है। इन छात्रों मे पोस्ट ग्रेजुएट सत्र 2023- 26 के काम्यूनिटी मेडीसीन की डा. अनुष्का कुमार, जेनरल मेडीसीन की डा. नेहा कुमार और पैथोलाजी का डा. सुमित कुमार है। इसके साथ-साथ सत्र 2024-27 के पैथोलाजी की डा. मधुरानी रानी, जेनरल सर्जरी का डा. ललन कुमार और फार्माक्लोजी डा. हर्ष अभिजीत है।