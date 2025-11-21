BRA Bihar University: पीजी दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा 24 नवंबर से

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar University: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के पीजी सत्र 2024-26 के सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा 24 नवंबर से शुरू हाेगी। इसके लिए पीजी विभाग के विद्यार्थियाें का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। वहीं, जिन कालेजों ने परीक्षार्थियाें की सूची और परीक्षा शुल्क जमा करने का साक्ष्य भेजा, उन सबों का प्रवेश पत्र जारी हो गया है। कई कालेजों ने शुल्क से संबंधी कागजात नहीं दिया है। वैसे कालेजों के प्रवेश पत्र पर रोक लगाई गई है।

परीक्षा नियंत्रक प्राे. राम कुमार की माने तो विद्यार्थियाें की सूची और शुल्क जमा करने का साक्ष्य मिलने के साथ ही , एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा।पीजी सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा 24 नवंबर से 24 दिसंबर तक लिखित परीक्षा के लिए कार्यक्रम तय किया गया है।

वहीं नए व पुराने परीक्षा भवन काे केंद्र बनाया गया है। इसके बाद तीन से सात जनवरी तक विश्वविद्यालय मुख्यालय पर संबंधित विभागाें में प्रायोगिक सह माैखिक परीक्षा हाेगी। विषयों को आठ ग्रुप में बांटा परीक्षा विभाग ने सभी विषयाें काे आठ ग्रुप में बांटकर कार्यक्रम जारी किया है। ग्रुप ए में हिंदी, केमिस्ट्री व उर्दू, ग्रुप बी में कामर्स, साेशियाेलाजी, संस्कृत व भाेजपुरी, ग्रुप सी में इकाेनामिक्स, फिजिक्स व पर्सियन, ग्रुप डी में हाेम साइंस, ज्याेग्राफी व बंगाली, ग्रुप ई में साइकाेलाजी, बाटनी व फिलासफी, ग्रुप एफ में राजनीति विज्ञान व जूलाजी, ग्रुप जी में हिस्ट्री, म्यूजिक व मैथिली और ग्रुप एच में मैथेमेटिक्स, इलेक्ट्रानिक्स, इंगलिश व एआइएच एंड सी काे रखा गया है।