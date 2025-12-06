BRA Bihar University: पीजी फोर्थ सेमेस्टर का परिणाम घोषित, छात्रों में असंतोष

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar University: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने पीजी फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट शुक्रवार को जारी कर दिया है। सत्र 2023 - 25 के लिए जारी किए गए रिजल्ट में 1600 से अधिक विद्यार्थियों का रिजल्ट पेंडिंग है। ऐसे छात्र-छात्राओं का सेमेस्टर टू या थ्री क्लियर नहीं है। इस कारण उनका रिजल्ट पेंडिंग है। ऐसे विद्यार्थियों को अगली परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। वे सत्र 2024 - 26 के लिए होने वाली पीजी फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।

विश्वविद्यालय की ओर से जारी किए गए रिजल्ट में तीन से अधिक विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा में करीब सात हजार विद्यार्थी शामिल हुए थे। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र-छात्राओं ने वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देखा। शुरुआत में सर्वर में समस्या होने के कारण रिजल्ट देखने में परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर कम अंक प्राप्त होने पर छात्र-छात्राओं ने इसकी शिकायत कालेज से लेकर पीजी विभागों में की है। भौतिकी के छात्र पंकज कुमार ने बताया कि उसे फोर्थ सेमेस्टर में दो पत्रों में कम अंक दिए गए हैं। इस कारण उसका ओवरआल रिजल्ट अच्छा श्रेणी में आया है। उसे वेरी गुड श्रेणी की उम्मीद थी। परीक्षा नियंत्रक डा. राम कुमार ने कहा कि वैसे छात्र-छात्राएं जिनका एक या दो पत्र में रिजल्ट में गड़बड़ी है इस कारण अगर उनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है तो वे कालेज और पीजी विभागों के माध्यम से आवेदन करेंगे। ऐसे विद्यार्थियों का आवेदन मिलने के 15 दिनों के भीतर पेंडिंग रिजल्ट में सुधार कर दिया जाएगा।

ला कोर्स में लागू होगा सेमेस्टर सिस्टम बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में संचालित होने वाले ला कोर्स (एलएलबी और प्री ला) में सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। इसके लिए पिछले दिनों तैयार किए गए सेमेस्टर सिस्टम में संचालित होने वाले ला कोर्स के आर्डिनेंस-रेगुलेशन को एकेडमिक काउंसिल से अनुमोदन किया जाएगा।