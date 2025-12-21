BRA Bihar University में PG नामांकन का इंतजार खत्म, 22 दिसंबर से UMIS पोर्टल पर आवेदन
बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में पीजी सत्र 2025-27 के नामांकन की प्रक्रिया 22 दिसंबर से शुरू होगी। नामांकन के लिए यूएमआइएस पोर्टल 10 जनवरी तक खुला रहेगा।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur University News: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय (BRA Bihar University) में स्नातकोत्तर (PG) सत्र 2025-27 के नामांकन का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है।
विश्वविद्यालय में पीजी नामांकन के लिए 22 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इच्छुक अभ्यर्थी 10 जनवरी तक UMIS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
यह विश्वविद्यालय में दो वर्षीय पीजी पाठ्यक्रम का अंतिम बैच होगा। विश्वविद्यालय के पीजी विभागों और संबद्ध कॉलेजों में 11 हजार से अधिक सीटों पर नामांकन लिया जाएगा। कुलपति प्रो. दिनेश चंद्र राय की स्वीकृति के बाद शनिवार से नामांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है।
स्नातक सत्र 2022-25 का परिणाम पिछले महीने जारी होने के बाद से विद्यार्थी पीजी नामांकन की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब आवेदन तिथि घोषित होने से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।
विकल्प के आधार पर कॉलेज व विभाग आवंटन
डीएसडब्ल्यू प्रो. आलोक प्रताप सिंह ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए विकल्पों के आधार पर विभाग और कॉलेज का आवंटन किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने जनवरी माह के भीतर नामांकन प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है। वहीं, फरवरी से पीजी की कक्षाएं शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।
नए विषयों और सीट बढ़ाने का प्रस्ताव
नए सत्र को लेकर कई कॉलेजों ने विश्वविद्यालय से पीजी के नए विषयों में नामांकन की अनुमति मांगी है। एमजेके कॉलेज बेतिया ने आधा दर्जन से अधिक विषयों में पीजी की पढ़ाई शुरू करने के लिए आवेदन दिया है। विश्वविद्यालय मुख्यालय समेत अन्य जिलों के कॉलेजों से भी इसी तरह के प्रस्ताव मिले हैं। यदि नए कॉलेजों और विषयों को मंजूरी मिलती है, तो पीजी सीटों की संख्या में और इजाफा हो सकता है।
