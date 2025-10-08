BRA Bihar University: 14 अक्टूबर को दोबारा हो सकता पैट, केवल शिक्षक ही करेंगे वीक्षण

इसको लेकर विश्वविद्यालय की ओर से कालेजों से शिक्षकों की सूची मांगी गई है। इसी आधार पर परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जा रहा है। अब तक की तैयारियों के अनुसार 14 अक्टूबर को दोबारा पैट का आयोजन होना है।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BRA Bihar University: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में पीएचडी एडमिशन टेस्ट (पैट) में केवल शिक्षक ही वीक्षण कार्य करेंगे। गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाए गए स्टाफ या अन्य से वीक्षण का कार्य नहीं कराया जाएगा।

इसको लेकर मंगलवार को विश्वविद्यालय में अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें पिछले दिनों परीक्षा बोर्ड में लिए गए निर्णय को मंजूरी दी गई। बताते हैं कि दूसरी बार भी परीक्षा के लिए छह केंद्र बनाए जाएंगे। इसमें विश्वविद्यालय परीक्षा भवन व पांच कालेजों को शामिल किया गया है।

उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो केंद्रों पर वीक्षण कार्य से लेकर आब्जर्वर तक की सूची दोगुनी बढ़ाई जाएगी। अगर किसी परीक्षा केंद्र पर पिछली बार दो आब्जर्वर थे तो अब वहां चार की प्रतिनियुक्ति होगी।

वहीं विश्वविद्यालय की कोशिश है कि ज्यादा वरिष्ठ शिक्षकों को परीक्षा कार्य में नहीं लगाया जाए। पिछली बार बनाए गए केंद्रों में से एक को बदला जाएगा। एलएस कालेज को विशेष तौर पर चिह्नित किया गया है।

यहां कई स्तरों की जांच व निरीक्षण की व्यवस्था होगी। यहां केवल परीक्षा भवन में ही परीक्षार्थियों को बैठाया जाएगा। जल्द ही केंद्रों का निर्धारण होने के बाद छात्र-छात्राओं का एडमिट कार्ड जारी होगा।

उल्लेखनीय है कि पिछले महीने हुई पैट में प्रथम पाली का प्रश्नपत्र लीक हो गया था। इसके बाद विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा स्थगित कर दी गई थी।