BRA Bihar University: परीक्षा के दो माह बाद भी नहीं जारी हुआ पैट का परिणाम

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर!Bihar University: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में पीएचडी एडमिशन टेस्ट हुए दो महीने बीत गए, लेकिन अब तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। इससे शोधार्थियों की चिंताएं बढ़ गई हैं।

अक्टूबर में विश्वविद्यालय की ओर से दुबारा पैट कराया गया था। इसमें सत्र 2023 और 2024 को मिलाकर परीक्षा कराई गई थी। उस समय यह दावा किया गया था कि एक माह में रिजल्ट जारी किया जाएगा।

अब परीक्षा हुए दो माह गुजर चुके हैं। शोधार्थी रिजल्ट की जानकारी प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय पहुंच रहे हैं। परीक्षा विभाग की ओर से इसकी कोई जानकारी नहीं मिलने पर वह निराश होकर लौट रहे।

दूसरी ओर विश्वविद्यालय की ओर से बताया गया है कि रिजल्ट लगभग तैयार है। पैट के नोडल और प्राक्टर प्रो. बीएस राय ने बताया कि जल्द ही रिजल्ट जारी किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय में 14 अक्टूबर को दुबारा पैट की परीक्षा कराई गई थी। दो सत्रों के लिए हुए पैट परीक्षा 25 विषयों में रिक्त पड़े 891 सीटों के लिए कराई गई थी।

अब तक जारी नहीं हो सका परिणाम

पैट (पीएचडी एडिमिशन टेस्ट) 2022 में सफल शोधार्थियों का कोर्स वर्क का रिजल्ट अब तक विश्वविद्यालय की ओर से जारी नहीं किया गया है। इसको लेकर शोधार्थी लगातर परेशान हैं। न तो पीजी विभाग और न ही विश्वविद्यालय की ओर से रिजल्ट प्रकाशन की तिथि बताई जा रही है।