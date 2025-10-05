Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    BRA Bihar University: अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव से मेहंदी व स्पाट फोटोग्राफी बाहर

    By Prashant Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 04:51 PM (IST)

    अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव में क्रिएटिव कोरियोग्राफी नामक एक नया इवेंट शामिल किया गया है जबकि मेहंदी और स्पॉट फोटोग्राफी जैसे कुछ पुराने इवेंट्स को हटा दिया गया है। यह महोत्सव ओडिशा के बालासोर में आयोजित किया जाएगा जिसके लिए बीआरए बिहार विश्वविद्यालय जल्द ही अपनी टीम का गठन करेगा। पिछले साल बीआरएबीयू की टीम ने कई पदक जीते थे।

    prefferd source google
    Hero Image
    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव के लिए नया इवेंट जोड़ा गया है तो एक पूर्व के इवेंट को बाहर किया गया है। वहीं फाइन आर्ट कैटेगरी में मेहंदी, स्पाट फोटोग्राफी को भी इस कैटेगरी से बाहर हुए हैं। सत्र 2025-26 के लिए डांस कैटेगरी में क्रिएटिव कोरियोग्राफी को जोड़ा गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं फाइन आर्ट सेक्शन में इंस्टालेशन को बाहर किया गया है। इस प्रकार चालू सत्र के लिए होने वाली प्रतियोगिता के लिए कुल इवेंट की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुल 28 प्रतियोगिता का आयोजन होना है। इसकी जानकारी सभी विश्वविद्यालयों को दी गई है।

    म्युजिक इवेंट्स के तहत कुल नौ प्रतियोगिता होगी। डांस इवेंट्स के तहत तीन, लिटररी इवेंट्स के तहत पांच, थिएटर इवेंट्स के तहत चार, फाइन आर्ट्स के तहत छह और कल्चरल प्रोसेशन का आयोजन होना है।

    ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल का आयोजन सत्र 2025-26 के लिए फकीर मोहन यूनिवर्सिटी बालासोर ओडिशा में होगा। 27 से 31 जनवरी तक यह प्रतियोगिता होगी। इसमें शामिल होने के लिए जल्द ही बीआरए बिहार विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक टीम का गठन होगा।

    सोमवार से विश्वविद्यालय और सभी कालेज खुल जाएंगे। इस आधार पर विभिन्न इवेंट्स के लिए कालेजों और छात्र-छात्राओं को मिलाकर टीम के गठन के लिए प्रक्रिया शुरू होगी। ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी युवा महोत्सव के बाद राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता होगी। यह आयोजन 10 से 14 मार्च तक होगा।

    पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव के लिए एक विश्वविद्यालय से अधिकतम 60 सदस्यीय टीम जा सकती है। इसमें टीम मैनेजर समेत अन्य स्टाफ भी शामिल होंगे। प्रतियोगिता के लिए प्रति व्यक्ति 3500 रुपये रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

    वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष बीआरएबीयू की टीम ने ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में कई पदक पर कब्जा जमाया था। विश्वविद्यालय ने 23 इवेंट में हिस्सा लिया।