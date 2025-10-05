BRA Bihar University: अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव से मेहंदी व स्पाट फोटोग्राफी बाहर

अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव में क्रिएटिव कोरियोग्राफी नामक एक नया इवेंट शामिल किया गया है जबकि मेहंदी और स्पॉट फोटोग्राफी जैसे कुछ पुराने इवेंट्स को हटा दिया गया है। यह महोत्सव ओडिशा के बालासोर में आयोजित किया जाएगा जिसके लिए बीआरए बिहार विश्वविद्यालय जल्द ही अपनी टीम का गठन करेगा। पिछले साल बीआरएबीयू की टीम ने कई पदक जीते थे।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव के लिए नया इवेंट जोड़ा गया है तो एक पूर्व के इवेंट को बाहर किया गया है। वहीं फाइन आर्ट कैटेगरी में मेहंदी, स्पाट फोटोग्राफी को भी इस कैटेगरी से बाहर हुए हैं। सत्र 2025-26 के लिए डांस कैटेगरी में क्रिएटिव कोरियोग्राफी को जोड़ा गया है।

वहीं फाइन आर्ट सेक्शन में इंस्टालेशन को बाहर किया गया है। इस प्रकार चालू सत्र के लिए होने वाली प्रतियोगिता के लिए कुल इवेंट की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुल 28 प्रतियोगिता का आयोजन होना है। इसकी जानकारी सभी विश्वविद्यालयों को दी गई है।

म्युजिक इवेंट्स के तहत कुल नौ प्रतियोगिता होगी। डांस इवेंट्स के तहत तीन, लिटररी इवेंट्स के तहत पांच, थिएटर इवेंट्स के तहत चार, फाइन आर्ट्स के तहत छह और कल्चरल प्रोसेशन का आयोजन होना है। ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल का आयोजन सत्र 2025-26 के लिए फकीर मोहन यूनिवर्सिटी बालासोर ओडिशा में होगा। 27 से 31 जनवरी तक यह प्रतियोगिता होगी। इसमें शामिल होने के लिए जल्द ही बीआरए बिहार विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक टीम का गठन होगा।

सोमवार से विश्वविद्यालय और सभी कालेज खुल जाएंगे। इस आधार पर विभिन्न इवेंट्स के लिए कालेजों और छात्र-छात्राओं को मिलाकर टीम के गठन के लिए प्रक्रिया शुरू होगी। ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी युवा महोत्सव के बाद राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता होगी। यह आयोजन 10 से 14 मार्च तक होगा।