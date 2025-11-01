Language
    BRA Bihar University: स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन में कई टाप कालेज पिछड़े

    By Prashant Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 01:44 PM (IST)

    बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है, लेकिन कई शीर्ष कॉलेज अभी भी पीछे हैं। नामांकन की धीमी गति के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें छात्रों की रुचि में बदलाव और कॉलेजों द्वारा प्रभावी प्रचार की कमी शामिल है। विश्वविद्यालय प्रशासन स्थिति को सुधारने के लिए प्रयासरत है।

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर।BRA Bihar University: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में मौजूदा सत्र में हुए स्नातक नामांकन में कई टाप कालेज पिछड़ गए हैं। आरएलएसवाई कालेज बेतिया में सबसे अधिक 4204 नामांकन हुआ है। अंगीभूत कालेजों में सत्र 2025 - 29 के तहत स्नातक कोर्सों में कुल 74072 नामांकन हुआ है।

    वहीं स्नातक कोर्स में कुल एक लाख 52 हजार 642 छात्र-छात्राओं ने दाखिला कराया है। इस बार सर्वाधिक नामांकन की रेस में एलएस कालेज, आरडीएस कालेज, एमडीडीएम समेत अन्य कालेज पिछड़ गए हैं।

    सर्वाधिक नामांकन में एमजेके कालेज बेतिया का दूसरा स्थान है। यहां स्नातक कोर्स में 4014 विद्यार्थियों ने नामांकन कराया है। तीसरे स्थान पर एमएस कालेज मोतिहारी हैं। यहां 3478 ने नामांकन कराया है। स्नातक के लगातार तीन सत्रों में डेढ़ लाख से अधिक नामांकन हुए हैं। पिछले वर्ष एक लाख 60 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने नामांकन लिया था।

    एलएस कालेज में सबसे अधिक नामांकन

    जिले में सबसे अधिक नामांकन एलएस कालेज में हुआ है। यहां 2819 विद्यार्थियों ने नामांकन कराया है। वहीं जिले में सबसे कम नामांकन जेबीएसडी कालेज बकुची में हुआ है। यहां केवल 307 विद्यार्थियों ने ही नामांकन लिया है। आरसी कालेज सकरा में 519, आरडीएस कालेज में 2772, रामेश्वर कालेज में 2296, डा. आरएमएलएस कालेज में 1959, जीवछ कालेज मोतीपुर में 1556, एमपीएस साइंस कालेज में 1243, नीतीश्वर कालेज में 1361, एमडीडीएम कालेज में 1420 छात्र-छात्राओं ने नामांकन कराया है। आरएन कालेज में 2811, एसएलके सीतामढ़ी में 2600, एसआरकेजी कालेज सीतामढ़ी में 2428 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है।