BRA Bihar University: स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन में कई टाप कालेज पिछड़े

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर।BRA Bihar University: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में मौजूदा सत्र में हुए स्नातक नामांकन में कई टाप कालेज पिछड़ गए हैं। आरएलएसवाई कालेज बेतिया में सबसे अधिक 4204 नामांकन हुआ है। अंगीभूत कालेजों में सत्र 2025 - 29 के तहत स्नातक कोर्सों में कुल 74072 नामांकन हुआ है।

वहीं स्नातक कोर्स में कुल एक लाख 52 हजार 642 छात्र-छात्राओं ने दाखिला कराया है। इस बार सर्वाधिक नामांकन की रेस में एलएस कालेज, आरडीएस कालेज, एमडीडीएम समेत अन्य कालेज पिछड़ गए हैं। सर्वाधिक नामांकन में एमजेके कालेज बेतिया का दूसरा स्थान है। यहां स्नातक कोर्स में 4014 विद्यार्थियों ने नामांकन कराया है। तीसरे स्थान पर एमएस कालेज मोतिहारी हैं। यहां 3478 ने नामांकन कराया है। स्नातक के लगातार तीन सत्रों में डेढ़ लाख से अधिक नामांकन हुए हैं। पिछले वर्ष एक लाख 60 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने नामांकन लिया था।