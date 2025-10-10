BRA Bihar University: विश्वविद्यालय में लग रहा जिम, फिटनेस और ट्रेनिंग पर फोकस करेंगे खिलाड़ी
बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के फिटनेस के लिए जिम खोला जा रहा है। एलएस कॉलेज के पास टीटी हॉल में स्थापित इस जिम से छात्र-छात्राओं और खिलाड़ियों को लाभ होगा। महिला खिलाड़ियों के लिए अलग से ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास में क्रिकेट, बैडमिंटन और वॉलीबॉल कोर्ट भी तैयार किए जा रहे हैं, जिससे छात्राओं को खेलकूद का अवसर मिलेगा।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में छात्र-छात्राओं की फिटनेस बेहतर करने के लिए जिम इंस्टाल किया जा रहा है। इससे जुड़कर विद्यार्थी और खिलाड़ी अपनी सेहत पर फोकस करते हुए अपने प्रदर्शन को भी बेहतर कर सकेंगे।
इसे पूर्व में बनाए गए टेबल टेनिस हाल में लगाया जा रहा है। जल्द ही इसे शुरू किया जाएगा। इसमें छात्र-छात्राओं को सदस्यता लेनी होगी। इसके लिए शुल्क का निर्धारण किया जाएगा।
उन्हें काफी कम शुल्क में यह सुविधा मिलेगी। छात्राओं और महिला खिलाड़ियों के लिए अलग से ट्रेनिंग का टाइम निर्धारित किया जाएगा। वहीं विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग में प्राथमिकता दी जाएगी।
उनकी ट्रेनिंग के लिए अलग से व्यवस्था होगी। वहीं सदस्यता शुल्क से होने वाली आय का इस्तेमाल खेलकूद की गतिविधियों के लिए किया जाएगा। वहीं हाल के ऊपर टेबल टेनिस बोर्ड लगाया जाएगा।
यहां खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे। इसकी योजना है। क्रीड़ा परिषद के पूर्व सचिव डा. कांतेश कुमार ने बताया कि खिलाड़ियों और विद्यार्थियों की ट्रेनिंग के लिए जिम उपकरण इंस्टाल हो रहा है। इससे खिलाड़ियों को काफी फायदा होगा।
महिला छात्रावास में तैयार हो रहा ग्राउंड
विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास में तीन खेलों के लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। इसमें क्रिकेट मैदान, बैडमिंटन कोर्ट और वालीबाल कोर्ट तैयार किया जा रहा है। छात्राएं क्रिकेट, वालीबाल और बैडमिंटन खेलेंगी। पिछले दिनों इसकी घोषणा की गई थी। इसमें एथलेटिक्स ट्रैक बनाया जाना था।
बताया जा रहा है कि जल्द ही महिला छात्रावास में तैयार हुए ग्राउंड और अन्य सुविधाओं की उद्घाटन किया जाएगा। इससे छात्राएं सुबह और शाम खेलकूद की गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगी।
लंबे समय में वे छात्रावास में खेलकूद की गतिविधि बढ़ाने के लिए अनुरोध कर रही थी। वहीं पिछले दिनों पीजी छात्रावास संख्या में विद्यार्थियों को तीन में टेबल टेनिस बोर्ड उपलब्ध कराया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।