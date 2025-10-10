BRA Bihar University: विश्वविद्यालय में लग रहा जिम, फिटनेस और ट्रेनिंग पर फोकस करेंगे खिलाड़ी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में छात्र-छात्राओं की फिटनेस बेहतर करने के लिए जिम इंस्टाल किया जा रहा है। इससे जुड़कर विद्यार्थी और खिलाड़ी अपनी सेहत पर फोकस करते हुए अपने प्रदर्शन को भी बेहतर कर सकेंगे।

इसे पूर्व में बनाए गए टेबल टेनिस हाल में लगाया जा रहा है। जल्द ही इसे शुरू किया जाएगा। इसमें छात्र-छात्राओं को सदस्यता लेनी होगी। इसके लिए शुल्क का निर्धारण किया जाएगा।

उन्हें काफी कम शुल्क में यह सुविधा मिलेगी। छात्राओं और महिला खिलाड़ियों के लिए अलग से ट्रेनिंग का टाइम निर्धारित किया जाएगा। वहीं विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग में प्राथमिकता दी जाएगी।

उनकी ट्रेनिंग के लिए अलग से व्यवस्था होगी। वहीं सदस्यता शुल्क से होने वाली आय का इस्तेमाल खेलकूद की गतिविधियों के लिए किया जाएगा। वहीं हाल के ऊपर टेबल टेनिस बोर्ड लगाया जाएगा।

यहां खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे। इसकी योजना है। क्रीड़ा परिषद के पूर्व सचिव डा. कांतेश कुमार ने बताया कि खिलाड़ियों और विद्यार्थियों की ट्रेनिंग के लिए जिम उपकरण इंस्टाल हो रहा है। इससे खिलाड़ियों को काफी फायदा होगा।

महिला छात्रावास में तैयार हो रहा ग्राउंड

विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास में तीन खेलों के लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। इसमें क्रिकेट मैदान, बैडमिंटन कोर्ट और वालीबाल कोर्ट तैयार किया जा रहा है। छात्राएं क्रिकेट, वालीबाल और बैडमिंटन खेलेंगी। पिछले दिनों इसकी घोषणा की गई थी। इसमें एथलेटिक्स ट्रैक बनाया जाना था।