आइन-ए-अकबरी किसने लिखी थी? इंटीग्रेटेड B.Ed प्रवेश परीक्षा में ऐसे प्रश्नों ने उलझाया

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। चार वर्षीय बीएड कोर्स में नामांकन के लिए रविवार को प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। 11 विभिन्न केंद्रों पर आयोजित परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो गई।

बिहार में चार वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम केवल बीआरए बिहार विश्वविद्यालय से जुड़े चार कालेजों में ही संचालित किए जाते हैं। इसलिए राजभवन की ओर से बीआरएबीयू को नोडल विश्वविद्यालय बनाया था।

कुल 400 सीटों पर नामांकन के लिए 7020 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। प्रवेश परीक्षा में कल 120 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे। इसके लिए दो घंटे का समय दिया गया था।

पूरे राज्य से आए परीक्षार्थियों को सामान्य अध्ययन से पूछे गए प्रश्नों ने खूब परेशान किया। यहां हम आपकी सुविधा के लिए उन प्रश्नों को विकल्प प्रकाशित कर रहे हैं।

उद्देश्य यह कि जो इस प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे या अगले वर्ष इसमें शामिल होने की सोच रहे हैं तो उनके लिए ये प्रश्न बेहतर मार्गदर्शक साबित हो सकते हैं।

इसके आधार पर आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रवेश परीक्षा में किस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रस्तुत है प्रवेश परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके विकल्प-