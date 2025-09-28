BRA Bihar University: डिप्टी रजिस्ट्रार पद से हटाए गए, इन आरोपों ने कर दिया उनका काम खराब

मुजफ्फरपुर के बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में डिप्टी रजिस्ट्रार वन धीरेंद्र कुमार सिंह को पद से हटा दिया गया है। राजभवन को सूचित किए बिना शिक्षक को अंतर विश्वविद्यालय स्थानांतरण के लिए एनओसी जारी करने का आरोप है। राजभवन के निर्देश पर विश्वविद्यालय ने स्पष्टीकरण मांगा है और 15 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में भी अनियमितता का आरोप है।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BRA Bihar University: बीआरए बिहार विश्वविद्याय के डिप्टी रजिस्ट्रार वन धीरेंद्र कुमार सिंह को पदमुक्त कर दिया गया है। राजभवन को सूचित किए बगैर एक शिक्षक को बीआरएबीयू से मगध विश्वविद्यालय में स्थानांतरण का एनओसी जारी करने समेत अन्य आरोप में यह कार्रवाई हुई है।

राजभवन के आदेश पर विश्वविद्यालय ने स्पष्टीकरण पूछते हुए 15 दिनों के भीतर इसका जवाब मांगा है। इसको लेकर रजिस्ट्रार की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि एसएलके कालेज सीतामढ़ी के रसायन विभाग के शिक्षक आशीष कुमार को बीआरए बिहार विश्वविद्यालय से मगध विश्वविद्यालय में अंतर विश्वविद्यालय स्थानांतरण के लिए एनओसी जारी कर दिया गया है।

इसमें राजभवन को भी सूचित नहीं किया गया। इसे राजभवन ने गंभीर माना है। इसके साथ ही इस पर कार्रवाई करते हुए राजभवन को सूचित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि डिप्टी रजिस्ट्रार वन ने प्राचार्य की ओर से विधिवत भेजे गए अतिथि शिक्षकों के नाम को नवीकरण के लिए चयन समिति की बैठक में नहीं रखा गया।

इस कारण अतिथि शिक्षक की नियुक्ति समाप्त हो गई है। राजभवन के पत्र के आधार पर विश्वविद्यालय ने तत्काल प्रभाव से डिप्टी रजिस्ट्रार वन से स्पष्टीकरण मांगते हुए आरोपों से मुक्त होने तक तत्काल प्रभाव से उप-कुलसचिव वन के पद से मुक्त किए जाने का आदेश जारी किया गया है।

चौथे व छठे सेमेस्टर के फार्म भरने की तिथि जारी मुजफ्फरपुर: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के चौथे व छठे सेमेस्टर की परीक्षा के लिए फार्म भरने की तिथि जारी कर दी गई है। सत्र 2023-27 के तहत चौथे सेमेस्टर व सत्र 2022-26 के छठे सेमेस्टर के विद्यार्थी छह से 14 अक्टूबर तक फार्म भर सकेंगे।