Muzaffarpur : वालीबाल प्रतियोगिता में बीआरए बिहार विवि व एलएम मिथिला विवि ने जीते मैच

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की मेजबानी में पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय पुरुष वालीबाल प्रतियोगिता हो रही है। इसके दूसरे दिन मेजबान बीआरए बिहार विवि मुजफ्फरपुर व एलएम मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा समेत एक-एक दर्जन विश्व विश्वविद्यालयों ने अपने-अपने मैच जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तिरहुत फिजिकल कालेज झपहां में खेले गए मैच में बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने आलिया विश्वविद्यालय कोलकाता को 25-7, 25-7 एवं 25-15 से सीधे सेटों में पराजित किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को 25-17, 25-20 एवं 25-14 से पराजित किया।

इससे पहले बोचहां विधायक बेबी कुमारी, नीतीश्वर कालेज के प्राचार्य डा.प्रमोद कुमार, एमएसकेबी कालेज के प्राचार्य डा.राकेश कुमार सिंह, बीआरएबीयू स्पोर्ट्स कौंसिल के सचिव डा. अशोक साह, जिला वालीबाल संघ के सचिव पारस प्रसाद गुप्ता व पूर्व नेशनल खिलाड़ी कमल भसीन ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका राजेश कुमार, अनिल राय, संतोष कुमार, संदीप कुमार, दिलीप कुमार, अनिल कुमार, अभिषेक केशव, टिंकू कुमार, अंकुश कुमार, अमिया दत्ता निभा रहे हैं।