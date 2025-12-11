Muzaffarpur : वालीबाल प्रतियोगिता में बीआरए बिहार विवि व एलएम मिथिला विवि ने जीते मैच
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की मेजबानी में पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय पुरुष वालीबाल प्रतियोगिता हो रही है। इसके दूसरे दिन मेजबान बीआरए बिहार विवि मुजफ्फरपुर व एलएम मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा समेत एक-एक दर्जन विश्व विश्वविद्यालयों ने अपने-अपने मैच जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया।
तिरहुत फिजिकल कालेज झपहां में खेले गए मैच में बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने आलिया विश्वविद्यालय कोलकाता को 25-7, 25-7 एवं 25-15 से सीधे सेटों में पराजित किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को 25-17, 25-20 एवं 25-14 से पराजित किया।
इससे पहले बोचहां विधायक बेबी कुमारी, नीतीश्वर कालेज के प्राचार्य डा.प्रमोद कुमार, एमएसकेबी कालेज के प्राचार्य डा.राकेश कुमार सिंह, बीआरएबीयू स्पोर्ट्स कौंसिल के सचिव डा. अशोक साह, जिला वालीबाल संघ के सचिव पारस प्रसाद गुप्ता व पूर्व नेशनल खिलाड़ी कमल भसीन ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका राजेश कुमार, अनिल राय, संतोष कुमार, संदीप कुमार, दिलीप कुमार, अनिल कुमार, अभिषेक केशव, टिंकू कुमार, अंकुश कुमार, अमिया दत्ता निभा रहे हैं।
दूसरे दिन खेले गए मैचों का परिणाम किसने किसको किया पराजित
- यूनिवर्सिटी आफ कोलकाता ने शहीद एनके पटेल यूनिवर्सिटी रायगढ़ को 25-16, 25-19,25-16 से
- संभलपुर यूनिवर्सिटी, संभलपुर ने नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इम्फाल को 25-21,25-15,23-25,25-21 से
- बरहमपुर यूनिवर्सिटी, बरहमपुर ने सलरा बिरला यूनिवर्सिटी रांची को 25-00,25-00,25-00 से
- मणिपुर यूनिवर्सिटी कंचिपू ने ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी रायगढ़ को 25-09,25-11,25-09 से
- रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, कोलकाता ने गंगाधर मेहरा यूनिवर्सिटी को 25-00,25-00,25-00 से
- माधबदेव यूनिवर्सिटी, असम ने सिदो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी, दुमका को 25-20, 25-21, 25-14 से
- जननायक चंद्र शेखर यूनिवर्सिटी, बलिया ने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, को 25-07,25-13,25-07 से
- नगालैंड यूनिवर्सिटी लूमानी ने डिब्रुगढ यूनिवर्सिटी,डिब्रुगढ को 25-00,25-00,25-00 से
- बीएन मंडल यूनिवर्सिटी, मधेपुरा ने तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर को 25-00,25-00,25-00 से
- अलिआ यूनिवर्सिटी,कोलकाता ने संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी, सगुजा को 25-00,25-00, 25-00 से
- रांची यूनिवर्सिटी, रांची ने रवि शंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी,रायपुर को 20-25,25-20,25-18,20-25,16-14 से
- उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर ने वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी को 25-23,25-12, 25-12 से,
- मिजोरम यूनिवर्सिटी, ऐजवाल ने दीन दयाल गोरखपुर यूनिवर्सिटी को 25-10,25-16, 25-17 से
- डा. श्यामा प्रसाद मुख़र्जी यूनिवर्सिटी, रांची ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी को 25-17,25-21, 25-16 से
- संभलपुर यूनिवर्सिटी संभलपुर ने बहरमपुर यूनिवर्सिटी को 25-19,25-14,25-22 से,
- मणिपुर यूनिवर्सिटी ने रबिन्द्र भारती यूनिवर्सिटी को 25-19,25-18,25-19 से
