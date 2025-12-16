BRA Bihar University: जनवरी में होंगी डीडीई की स्नातक, पीजी समेत एक दर्जन परीक्षाएं

Language
    By Prashant Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 08:58 PM (IST)

    बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की करीब 11 वर्षों से लंबित एक दर्जन परीक्षाएं जनवरी में होंगी। विश्वविद्यालय जल्द ही परीक्षा कार्य ...और पढ़ें

    Hero Image

    बीआरए बिहार विश्वविद्यालय की ओर से तैयार किया जा रहा प्रस्ताव। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BRA Bihar University: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की करीब 11 वर्षों से लंबित एक दर्जन परीक्षाएं जनवरी में होंगी।

    इसका प्रस्ताव विश्वविद्यालय की ओर से तैयार किया जा रहा है। इसमें स्नातक, पीजी से लेकर वोकेशनल कोर्स की परीक्षाएं शामिल हैं। विश्वविद्यालय की ओर से पिछले दिनों इन कोर्स की परीक्षा के लिए फार्म भरने की तिथि जारी की गई है। इस आधार पर सोमवार तक आनलाइन परीक्षा फार्म भराया गया है।

    अब गुरुवार तक परीक्षा प्रपत्र का रिकार्ड और शुल्क की जानकारी परीक्षा विभाग में उपलब्ध कराई जाएगी। जल्द ही परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय की ओर से कार्यक्रम जारी किया जाएगा।

    कोर्ट के आदेश पर दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की कुल 83 परीक्षाएं होनी हैं। इसमें से दो परीक्षा का आयोजन पिछले वर्ष किया गया था। बाकी परीक्षा के लिए छात्र-छात्राएं लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं।

    वे अक्सर परीक्षा विभाग और दूरस्थ शिक्षा निदेशालय पहुंचकर लंबित परीक्षा की जानकारी लेते रहते हैं। स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा जनवरी में होगी।

    सत्र 2025 - 29 में नामांकित विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए फार्म भरने की तिथि जल्द ही जारी होगी। इसका प्रस्ताव परीक्षा विभाग की ओर से तैयार किया गया है।

    बाहरी व्यक्तियों को बैठाकर कार्य कराया तो कार्रवाई


    बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कार्यालयों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश और कामकाज कराने पर कार्रवाई होगी। इसको लेकर परीक्षा नियंत्रक ने सख्ती की है। परीक्षा नियंत्रक ने इसको लेकर सभी प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक और अन्य के लिए पत्र जारी किया गया है।

    इसमें कहा गया है कि अगर कार्यालय में बाहरी व्यक्ति बेवजह बैठा है और उससे विभागीय कार्य या अन्य कार्य कराए जा रहे हैं। निरीक्षण में ऐसा पाए जाने पर कार्रवाई होगी। एक दिन पहले छात्र संवाद में एक छात्र ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट के नाम पर 500 रुपये मांगे जाने की शिकायत की थी। बताया जा रहा है कि इसके बाद यह सख्ती की गई है।