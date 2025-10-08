Language
    BRA Bihar University: चार वर्षीय बीएड में एक सीट पर नामांकन के लिए 18 विद्यार्थी होंगे दावेदार

    By Prashant Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:40 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में नामांकन के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा है जहाँ एक सीट के लिए लगभग 18 उम्मीदवार हैं। रविवार को होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए 7020 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है जबकि केवल 400 सीटें ही उपलब्ध हैं। परीक्षा 12 अक्टूबर को 11 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी जिसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं।

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में नामांकन के लिए एक सीट पर करीब 18 विद्यार्थी दावेदारी करेंगे। बीए बीएड और बीएससी बीएड कोर्स में नामांकन के लिए रविवार को प्रवेश परीक्षा होगी।

    विश्वविद्यालय के तहत आने वाले चार कालेजों में उपलब्ध 400 सीटों पर नामांकन के लिए 7020 विद्यार्थियों ने आनलाइन आवेदन किया है। वहीं प्रवेश परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय के स्तर से जिले में कुल 11 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा का आयोजन 11 से एक बजे तक होगी।

    प्रवेश परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर विश्वविद्यालय स्तर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। परीक्षा ओएमआर शीट पर ली जाएगी। इसमें कुल 120 अंकों के वस्तुनिष्ठ सवाल आएंगे।

    इंटीग्रेटेड बीएड के लिए विश्वविद्यालय की ओर से मंगलवार को एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश परीक्षा में पूरे राज्य से परीक्षार्थी शामिल होंगे।

    पूरे राज्य भर में चार वर्षीय बीएड कोर्स का संचालन केवल बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में ही किया जाता है। प्रवेश परीक्षा के लिए राजभवन की ओर से बीआरएबीयू को नोडल विश्वविद्यालय बनाया गया है।

    मंगलवार तक करीब 1150 से अधिक विद्यार्थियों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय का नया और पुराना परीक्षा भवन, एलएस कालेज, आरडीएस कालेज, आरबीबीएम कालेज, एमडीडीएम कालेज, एलएन मिश्र कालेज आफ बिजनेस मैनेजमेंट, रामेश्वर कालेज, नीतीश्वर कालेज, डा. जेएन मिश्र कालेज और सोशल साइंस ब्लाक को केंद्र बनाया गया है।

    ये हैं परीक्षा केंद्र

    • परीक्षा भवन (ओल्ड) - 780
    • परीक्षा भवन (नया) - 600
    • एलएस कालेज - 500
    • आरडीएस कालेज - 1500
    • एलएन मिश्र कालेज आफ बिजनेस मैनेजमेंट - 500
    • एमडीडीएम कालेज - 600
    • आरबीबीएम कालेज - 500
    • रामेश्वर कालेज - 600
    • नीतीश्वर कालेज - 600
    • डा. जगन्नाथ मिश्र कालेज - 500
    • सोशल साइंस ब्लाक - 340