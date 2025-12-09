BPSC TRE-4 नोटिफिकेशन 2025: रिक्तियों की स्थिति, परीक्षा तिथि और महत्वपूर्ण अपडेट

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। BPSC TRE4 latest update: बिहार लोकसेवा आयोग (BPSC)की ओर से आयोजित होने वाली अध्यापक नियुक्ति परीक्षा-4 (TRE 4 application)का नोटिफिकेशन कब जारी होगा? इसमें रिक्तियां कितनी होंगी? इसकी परीक्षा कब होगी? ये वो सवाल हैं जिसके बारे में राज्य के लाखों अभ्यर्थी जानना चाह रहे हैं।बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले तो ऐसा लगता था कि अक्टूबर-नवंबर में ही टीआरई 4 का आयोजन हो जाएगा। अब तो नई सरकार के गठन हुए 20 दिन से अधिक हो चुके हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों में मन में इस तरह का सवाल उठना सही है।

26 जनवरी तक नोटिफिकेशन एसटीईटी के आयोजन और चुनाव आचार संहिता की वजह से विगत तीन-चार माह से लगभग ठंडे बस्ते में जा चुके टीआरई 4 को लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने महत्वपूर्ण अपडेट दिया है। गोपालगंज में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 2026 तक इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।

प्राथमिक, मध्य विद्यालय व प्लस टू स्तर के करीब 27,000 सीटों के लिए इस चरण में बहाली की जाएगी। इसके लिए सभी जिलों से रिक्तियां मांगी गई हैं। इसके बाद रोस्टर तैयार किया जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी होते ही बीपीएससी की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।

केवल 15 जिलों ने भेजीं रिक्तियां आइये अब जान लेते हैं कि विभिन्न जिलों से जो रिक्तियां मांगी गई थीं, उसकी क्या स्थिति है? मुख्य पेच यहीं फंसा है। जब तक सभी जिले अपने यहां से रिक्तियां नहीं देंगे, प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। कहना होगा कि यहां स्थिति उत्साहजनक नहीं है। राज्य के कुल 38 जिलों में से केवल 15 जिलों ने अपने यहां से रिक्ति भेजी है। मतलब आधे से भी कम।

विभाग के अधिकारी सख्त जिन जिलों ने अपने यहां से रिक्तियां भेज दी हैं उनमें मुजफ्फरपुर, शिवहर, पश्चिम चंपारण, भागलपुर, गयाजी, बांका, पटना आदि प्रमुख हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग के आलाधिकारी लगातार जिलों से संवाद कर रहे हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव ने रिक्ति भेजने में सुस्ती करने वालों पर कार्रवाई करने की हिदायत दी है।