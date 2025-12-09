Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    BPSC TRE-4 नोटिफिकेशन 2025: रिक्तियों की स्थिति, परीक्षा तिथि और महत्वपूर्ण अपडेट

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 03:19 PM (IST)

    TRE 4 notification: अध्यापक नियुक्ति परीक्षा-4 (TRE4 2025 vacancy)को लेकर सस्पेंस खत्म ही नहीं हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा से ठीक प ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    TRE-4 exam date: राज्य के लाखों अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि का इंतजार है। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। BPSC TRE4 latest update: बिहार लोकसेवा आयोग (BPSC)की ओर से आयोजित होने वाली अध्यापक नियुक्ति परीक्षा-4 (TRE 4 application)का नोटिफिकेशन कब जारी होगा? इसमें रिक्तियां कितनी होंगी? इसकी परीक्षा कब होगी?

    ये वो सवाल हैं जिसके बारे में राज्य के लाखों अभ्यर्थी जानना चाह रहे हैं।बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले तो ऐसा लगता था कि अक्टूबर-नवंबर में ही टीआरई 4 का आयोजन हो जाएगा। अब तो नई सरकार के गठन हुए 20 दिन से अधिक हो चुके हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों में मन में इस तरह का सवाल उठना सही है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    26 जनवरी तक नोटिफिकेशन 

    एसटीईटी के आयोजन और चुनाव आचार संहिता की वजह से विगत तीन-चार माह से लगभग ठंडे बस्ते में जा चुके टीआरई 4 को लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने महत्वपूर्ण अपडेट दिया है। गोपालगंज में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 2026 तक इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 

    प्राथमिक, मध्य विद्यालय व प्लस टू स्तर के करीब 27,000 सीटों के लिए इस चरण में बहाली की जाएगी। इसके लिए सभी जिलों से रिक्तियां मांगी गई हैं। इसके बाद रोस्टर तैयार किया जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी होते ही बीपीएससी की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 

    केवल 15 जिलों ने भेजीं रिक्तियां 

    आइये अब जान लेते हैं कि विभिन्न जिलों से जो रिक्तियां मांगी गई थीं, उसकी क्या स्थिति है? मुख्य पेच यहीं फंसा है। जब तक सभी जिले अपने यहां से रिक्तियां नहीं देंगे, प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। कहना होगा कि यहां स्थिति उत्साहजनक नहीं है। राज्य के कुल 38 जिलों में से केवल 15 जिलों ने अपने यहां से रिक्ति भेजी है। मतलब आधे से भी कम। 

    विभाग के अधिकारी सख्त 

    जिन जिलों ने अपने यहां से रिक्तियां भेज दी हैं उनमें मुजफ्फरपुर, शिवहर, पश्चिम चंपारण, भागलपुर, गयाजी, बांका, पटना आदि प्रमुख हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग के आलाधिकारी लगातार जिलों से संवाद कर रहे हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव ने रिक्ति भेजने में सुस्ती करने वालों पर कार्रवाई करने की हिदायत दी है। 

    दो चरण में भर्ती होने की संभावना 

    शिक्षा विभाग के सूत्रों की मानें तो कक्षा 1 से 12वीं तक लगभग 1 लाख रिक्त पद हो सकते हैं। इसलिए टीआरई का आयोजन दो चरण में किया जाएगा। अभी तक संपन्न तीन चरण में 2 लाख 68 हजार 548 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। 