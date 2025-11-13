Bochahan Vidhan Sabha Chunav Result: तीन पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर, किसकी किस्मत का खुलेगा पिटारा?

ड‍िजिटल डेस्‍क, बौचहां। Bochahan Vidhan Sabha Chunav Result 2025: बोचहां विधानसभा सीट, मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आती है। इस सीट पर पहले चरण में यानी 06 नवंबर 2025 को वोटिंग हुई थी।

बोचहां सीट पर लोकजनशक्ति पार्टी से बेबी कुमारी, राष्ट्रीय जनता दल से अमर कुमार पासवान और जनसुराज पार्टी से उमेश कुमार रजक चुनावी मैदान में हैं।

बोचहां विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। ये मुज्जफरपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1967 में हुए पहले चुनाव में यहां एसएसपी के एस आर रजाक विजयी रहे थे। 2020 में इस सीट पर वीआईपी के मुसाफिर पासवान विजयी रहे थे।