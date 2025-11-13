Language
    Bochahan Vidhan Sabha Chunav Result: तीन पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर, किसकी किस्मत का खुलेगा पिटारा?

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 10:38 PM (IST)

     Bagaha  Election Result: बोचहां विधानसभा सीट मुजफ्फरपुर जिले में है, जहाँ 6 नवंबर 2025 को मतदान हुआ। इस सीट पर लोकजनशक्ति पार्टी, राजद और जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार मैदान में हैं। यह सीट मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। 2020 में वीआईपी के मुसाफिर पासवान यहाँ से जीते थे। 

    ड‍िजिटल डेस्‍क, बौचहां। Bochahan Vidhan Sabha Chunav Result 2025: बोचहां विधानसभा सीट, मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आती है। इस सीट पर पहले चरण में यानी 06 नवंबर 2025 को वोटिंग हुई थी। 

    बोचहां सीट पर लोकजनशक्ति पार्टी से बेबी कुमारी, राष्ट्रीय जनता दल से अमर कुमार पासवान और जनसुराज पार्टी से उमेश कुमार रजक चुनावी मैदान में हैं।

    बोचहां विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। ये मुज्जफरपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1967 में हुए पहले चुनाव में यहां एसएसपी के एस आर रजाक विजयी रहे थे। 2020 में इस सीट पर वीआईपी के मुसाफिर पासवान विजयी रहे थे।

    इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को संपन्न हुई। पहले चरण में 121 सीटों पर 64.69% मतदान हुआ। वहीं, दूसरे चरण में करीब 68.52% र‍िकॉर्ड मतदान हुआ।