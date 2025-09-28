Language
    बिहार में फिर पलटी नाव, हादसे में सात लोग डूबे; मां-बेटा लापता

    By Arjun Kumar Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 05:30 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर के सिवाइपट्टी थाना क्षेत्र में बूढ़ी गंडक नदी में नाव पलटने से एक परिवार के सात लोग डूब गए। स्थानीय लोगों ने पांच लोगों को बचा लिया लेकिन मां और बेटा लापता हैं। वे अपने खेत से साग-सब्जी देखकर लौट रहे थे तभी नाव का संतुलन बिगड़ा और यह हादसा हो गया। पुलिस और गोताखोर लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं।

    मीनापुर में नाव पलटने के बाद मां-बेटा लापता। (फाइल फोटो)

    संवाद सहयोगी, मीनापुर (मुजफ्फरपुर)। सिवाइपट्टी थाना क्षेत्र के हरशेर गांव के निकट बूढ़ी गंडक नदी घाट पर शनिवार शाम करीब साढ़े पांच बजे नाव पलटने एक ही परिवार के सात लोग डूब गए।

    स्थानीय नाविकों और गोताखोरों ने पांच लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है, लेकिन मां- बेटे लापता हो गए। देर रात तक नदी में दोनों की तलाश की जा रही थी।

    जानकारी के अनुसार हरशेर वार्ड संख्या-14 के निवासी रमेश सहनी और कमलेश सहनी के परिवार के लोग अपने खेत में लगे साग-सब्जी को देखने गए थे। खेत से काम खत्म करने के बाद वे नाव पर सवार होकर घर लौट रहे थे।

    नाव में कमलेश सहनी की पत्नी रंजू देवी (37), पुत्र विक्रम कुमार (आठ), पुत्री अनुष्का कुमारी (छह), पुत्र दिव्यांश (दो) और रमेश सहनी का पुत्र सोनू कुमार (10), दीपांशु कुमार (सात) और पत्नी रूणा देवी (40) शामिल थी।

    खेत से काम खत्म करने के बाद घर लौटते समय रूणा देवी नाव चला रही थीं, तभी नाव का संतुलन बिगड़ गया और सभी लोग डूब गए।

    घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग घटनास्थल पर जुट गए। थानाध्यक्ष त्रिपुरारी कुमार राय के नेतृत्व में सिवाइपट्टी पुलिस ने मौके पर कैंप लगाया है।

    सरपंच पुत्र अंगद कुमार ने बताया कि हर वर्ष इस घाट पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, पिछले वर्ष भी चार लोगों की जान गई थी।