किस प्रत्याशी ने सबसे अधिक मतों के अंतर से हासिल की जीत? पहली पाली में ही बनाया शानदार रिकार्ड

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी एवं भाजपा उम्मीदवार रमा निषाद न सिर्फ बिहार में सर्वाधिक मतों से जीतने का रिकार्ड कायम किया बल्कि जिले के 11 विधानसभा में भी सर्वाधिक मतों से जीतने का वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव का रिकार्ड बरकरार रखा।

उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ रहे वीआईपी के उम्मीदवार भोगेंद्र सहनी को 57206 मतों से पराजित किया। पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे आजाद समाज पार्टी कांशी राम के उम्मीदवार आफताब आलम 31430 मत लेकर तीसरे स्थान पर रहे।

2020 के चुनाव में सीपीआईएमएल के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 42613 मत लेकर दूसरा स्थान हासिल किया। तब उन्हें भाजपा उम्मीदवार राम सूरत राय ने जिले के 11 विधानसभाओं में सर्वाधिक 41866 मतों से पराजित किया था।

वहीं औराई से सर्वाधिक छह बार विधायक रहे गणेश प्रसाद यादव के पुत्र अखिलेश कुमार महज 8915 लेकर चौथे स्थान पर रहे। जन सुराज के उम्मीदवार राधा रमण 8705 मत लेकर पांचवें स्थान पर रहे।

भाजपा ने यहां से जिले में सर्वाधिक मतों से जीते विधायक राम सूरत राय का टिकट काटकर रमा निषाद को मैदान में उतारा था। टिकट कटने के बाद राम सूरत राय नाराज हुए लेकिन बाद में उन्हें मना लिया गया और और पूरे चुनावी कैंपेन में वह रमा निषाद के साथ रहे।