Kal Ka Mausam 5 November: उत्तर बिहार में बदला मौसम, सुबह शाम हल्की ठंड और दिन में तेज धूप

अमरेंद्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। IMD Weather Forecast: उत्तर बिहार में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलने लगा है। सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक महसूस की जा रही है, जबकि दिन चढ़ते ही तेज धूप के कारण हल्की गर्मी का अहसास हो रहा है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और कृषि विश्वविद्यालय के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क बना रहेगा। सामान्य से अधिक तापमान डा. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के अनुसार उत्तर बिहार में मौसम पूरी तरह साफ और शुष्क बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में क्षेत्र में कहीं भी बारिश नहीं हुई है। बुधवार को अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आर्द्रता और हवा की स्थिति सुबह 7 बजे सापेक्ष आर्द्रता 92 प्रतिशत दर्ज की गई, जिससे सुबह के समय हल्की नमी और ओस महसूस की गई। दोपहर 2 बजे तक आर्द्रता घटकर 66 प्रतिशत रह गई। इस दौरान पछिया हवा 3.2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली, जिससे मौसम में शुष्कता बनी हुई है।

5 नवंबर का पूर्वानुमान मौसम विभाग द्वारा 5 नवंबर के लिए जारी पूर्वानुमान के अनुसार अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सुबह के समय आर्द्रता 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 प्रतिशत तक रह सकती है। आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है। किसानों के लिए सलाह वरीय मौसम विज्ञानी डा. ए सत्तार ने किसानों को साफ मौसम का लाभ उठाने की सलाह दी है। उन्होंने किसानों को आलू, मसूर, सरसों और गेहूं की बुआई की तैयारी तेज करने को कहा है। इसके साथ ही खेतों में नमी बनाए रखने के लिए हल्की सिंचाई करने और सुबह के समय फसलों की नियमित निगरानी करने का सुझाव दिया है।