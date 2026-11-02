Kal Ka Mausam 3 November: मुजफ्फरपुर समेत पूरे उत्तर बिहार में कल साफ रहेगा मौसम, 'अर्णब' का असर घटा

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Weather Forecast: बिहार में चक्रवात अर्णब का प्रभाव समाप्त होने के बाद अब मौसम पूरी तरह साफ होने लगा है।

ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के सहयोग से जारी मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 3 नवंबर 2026 को उत्तर बिहार के जिलों में मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहने की संभावना है।

सुबह के समय धुंध सुबह के समय हल्की धुंध (Mist) छा सकती है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ धूप खिलने से मौसम सुहाना रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार की चेतावनी (No Warning) जारी नहीं की गई है। पूसा विश्वविद्यालय का मौसम बुलेटिन अद्यतन मौसम आंकड़ों के अनुसार, डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (पूसा) द्वारा 2 नवंबर यानी सोमवार को क्षेत्र का अधिकतम तापमान 30.0 डिग्री सेल्सियस (-0.5) तथा न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस (-1.5) दर्ज किया गया।

पछिया चलती रहेगी इस अवधि में 5.8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलती रही। सुबह 7 बजे सापेक्ष आर्द्रता 96 प्रतिशत और दोपहर 2 बजे 69 प्रतिशत रही, जबकि वाष्पोतसर्जन 1.4 मिमी दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश 0.0 मिमी रही।