Bihar Kal Ka Mausam: 5 नवंबर को भी साफ रहेगा बिहार का मौसम, सुबह छायेगा हल्का कोहरा; रात में गुलाबी ठंड

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में मानसून के लौटने के बाद मौसम पूरी तरह साफ और शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र, पटना द्वारा जारी अपडेट के अनुसार, राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान किसी भी हिस्से में वर्षा दर्ज नहीं की गई। अगले सात दिनों यानी 10 नवंबर 2026 तक पूरे बिहार में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है और विभाग की ओर से किसी भी जिले के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

तापमान का हाल मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस भभुआ (कैमूर) में दर्ज किया गया, जबकि राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 31.0 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस किशनगंज के अर्राबारी में रिकॉर्ड हुआ।

पटना में न्यूनतम तापमान 23.0 डिग्री सेल्सियस और गयाजी में 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य भर में अधिकतम तापमान 29.0°C से 33.5°C और न्यूनतम तापमान 18.4°C से 23.7°C के बीच बना रहा। आगामी पूर्वानुमान और कोहरे का असर मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले 4 से 5 दिनों में अधिकतम तापमान और अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि, रात और सुबह के समय गुलाबी ठंड का अहसास बना रहेगा।

विभाग ने बताया है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के कुछ इलाकों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छा सकता है। सिनॉप्टिक मौसमी प्रणालियां मौसम प्रणाली की बात करें तो भीषण चक्रवाती तूफान 'मुरासु' के अवशेष से बना डिप्रेशन वर्तमान में पूर्वी तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश पर केंद्रित है, जो उत्तर की ओर बढ़ते हुए अगले कुछ घंटों में और कमजोर पड़ जाएगा।