    नवरात्र में जो हुआ सो हुआ, क्या दशहरा में भी होगी बारिश? मौसम विभाग ने जारी की पूर्वानुमान रिपोर्ट

    By Prashant Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 01:07 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में नवरात्र के बाद बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार को उत्तर बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है कुछ स्थानों पर 100 मिमी तक वर्षा हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं और वज्रपात की भी आशंका है। किसानों को सिंचाई रोकने और खेतों की सफाई करने की सलाह दी गई है।

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Weather Update:नवरात्र और दशहरा मेले का आनंद लेने की प्लानिंग के साथ-साथ इस बार लोग मौसम की रिपोर्ट पर भी नजर रख रहे हैं। विगत एक-दो दिन में जिस तरह से मौसम का मिजाज खराब हुआ है उससे लोगों की चिंता बढ़ी है।

    हल्की बारिश की आशंका

    नवरात्र की विदाई में बारिश होने की आशंका है। नवमी व दशमी को कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद शुक्रवार व शनिवार को उत्तर बिहार में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं।

    अलर्ट जारी किया गया

    इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। बताया गया है कि अनुकूल मौसमीय सिस्टम के प्रभाव से कुछ स्थानों पर 100 मिमी तक वर्षा होने की संभावना है।

    वज्रपात की भी आशंका

    वर्षा के दौरान कई स्थानों पर हवा तेज चल सकती है और वज्रपात की भी आशंका है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 29 से 32 व न्यूनतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।

    पुरवा चलने का अनुमान

    पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 10 से 12 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से पुरवा हवा चल सकती है। मंगलवार को एक बार फिर दोपहर के बाद 45 मिनट तक शहर समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। इससे पूजा पंडालों व सड़क पर जलजमाव भी हो गया।

    मौसम सुहाना हो गया

    बारिश के बाद गर्मी से राहत मिली और मौसम सुहाना हो गया। वरीय मौसम विज्ञानी डा.ए.सत्तार ने बताया कि कुछ दिनों तक बारिश के आसार हैं। वहीं कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है।

    सिंचाई स्थगित रखें

    मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस जो सामान्य से 3.8 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। मौसम विभाग ने किसानों के लिए भी सामयिक सुझाव जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि वर्षा की संभावना को देखते हुए फसलों में सिंचाई स्थगित रखें।

    साफ-सफाई को दें प्राथमिकता

    किसान रबी फसलों की बोआई पूर्व खेतों, खेत से सटी मेडों, नालों व आस-पास के रास्तों में उगे अवांछित जंगलों की साफ-सफाई प्राथमिकता से करें ताकि इनमें छिपे कीट व रोगों के कारक आदि नष्ट हो जाएं। धान की फसल जो गाभा की अवस्था में हो उसमें सिंचाई करें व गंधी बग कीट की निगरानी करें।

    दोपहर बाद छाए बादल

    उसी तरह से बुधवार की बात करें तो सुबह से तो खिली हुई धूप थी, लेकिन दोपहर बाद आसमान में बादल छा गए हैं। काले काले बादल छाए रहने से लोगों के मन में बारिश की आशंका है। इससे व्यापारी वर्ग विशेष रूप से परेशान है।