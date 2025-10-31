Language
    आंधी-बारिश से कब मिलेगी मुक्ति? मौसम विभाग की भविष्यवाणी में देखें सबकुछ

    By Prashant Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 01:31 PM (IST)

    Bihar Weather Today: मोंथा चक्रवात का प्रभाव मुजफ्फरपुर समेत पूरे राज्य में देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से करीब 6 से 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पुरवा चल रही है। वहीं हल्की से मध्यम श्रेणी की बारिश हो रही है। शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोग यह जानना चाह रहे हैं कि इस बारिश और आंधी वाली स्थिति से कब मुक्ति मिलेगी? धूप कब खिलेगी?

    सौ. मौसम विभाग


    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Winter Forecast: बंगाल की खाड़ी में उठे मोंथा चक्रवात का मुजफ्फरपुर समेत पूरे राज्य में व्यापक रूप से देखने को मिल रहा है। सभी जगह हल्की से मध्यम श्रेणी की बारिश हो रही है। सीमावर्ती जिलों में भारी बारिश होने की सूचना मिल रही है। इसमें पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज और अररिया जिला प्रमुख है। इसके साथ-साथ वज्रपात की चेतावनी भी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। 

    लोगों को हो रही परेशानी 

    बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जलजमाव हो गया है। बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। इसकी वजह से लोगों का सामान्य जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। आवागमन में भी परेशानी हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण के चुनाव के लिए प्रचार का काम चरम पर होने के बावजूद शुक्रवार को किसी बड़े नेता की सभा नहीं हुई। हेलीकाप्टर उड़ान नहीं भर सका। पिछले 24 घंटे में 3.2 मिमी बारिश रिकार्ड की गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में करीब छह डिग्री पारा गिरा है। 

    कब दूर होगी परेशानी 

    पिछले चार दिनों से आसमान में बादल छाए रहने और अब दो दिनों से हो रही बारिश के बाद लोग अब यह जानना चाह रहे हैं कि इस स्थति से राहत कब मिलने वाली है? चक्रवात का प्रभाव कब तक रहेगा? बारिश और आंधी कब बंद होने वाली है? क्या इसके बाद ठंड की शुरुआत हो जाएगी? 

    अभी राहत की उम्मीद नहीं 

    मौसम विभाग की ओर से शनिवार तक के लिए जारी पूर्वानुमान रिपोर्ट के अनुसार अभी इस स्थिति से राहत नहीं मिलने वाली है। आज यानी शुक्रवार को पूरे दिन बारिश होती रहेगी। उसके बाद शनिवार को इसकी रफ्तार अपेक्षाकृत कम होगी, लेकिन पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिलेगी। आसमान में बादल छाए ही रहेंगे। 

    ठंड की शुरुआत 

    माना जा रहा है कि आंधी बारिश के प्रभाव से तापमान में जो कमी हुई है वह ट्रेंड बरकरार रह सकता है। इसके साथ ही ठंड की शुरुआत हो गई है। 

    पिछले 11 दिनों में तापमान का ट्रेंड 

    • 30 अक्टूबर - 24.6 डिग्री
    • 29 अक्टूबर - 30.2 डिग्री
    • 28 अक्टूबर - 33.2 डिग्री
    • 27 अक्टूबर - 33.8 डिग्री
    • 26 अक्टूबर - 33.5 डिग्री
    • 25 अक्टूबर - 33.2 डिग्री
    • 24 अक्टूबर - 33.1 डिग्री
    • 23 अक्टूबर - 32.2 डिग्री
    • 22 अक्टूबर - 32 डिग्री
    • 21 अक्टूबर - 32.1 डिग्री
    • 20 अक्टूबर - 31.9 डिग्री