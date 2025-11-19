बिहार में नेपाल जैसी हिंसा भड़काने की साजिश, करिश्मा अजीज नाम की युवती के खिलाफ FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Election 2025 की मतगणना समाप्त होने के ठीक बाद जिले में नेपाल आंदोलन (GenZ Protest) की तर्ज पर अशांति और दंगा भड़काने की एक गंभीर साजिश का पर्दाफाश हुआ है। मुजफ्फरपुर की बताई जा रही युवती ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स (ट्विटर) पर एक भ्रामक वीडियो प्रसारित किया। इसे पुलिस ने समाज में नफरत और हिंसा फैलाने की कोशिश माना है। साइबर थाने के जमादार दयाल नारायण सिंह ने इस मामले में प्राथमिकी कराई है। इसमें करिश्मा अजीज नामक युवती (एक्स आईडी: @करिश्माअजीज) को मुख्य आरोपित बनाया है। प्राथमिकी के अनुसार 16 नवंबर की शाम को जिला के सोशल मीडिया कोषांग से सूचना मिली कि करिश्मा अजीज ने अपने एक्स हैंडल पर 15 सेकंड का एक वीडियो क्लिप प्रसारित किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसमें भीड़ और प्रदर्शन की बात कहकर यह दर्शाने की कोशिश की गई थी कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम घोषित होने के बाद राज्य की सड़कों पर युवाओं का वास्तविक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नकली वीडियो से दंगा भड़काने की कोशिश पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मतगणना के उपरांत बिहार में किसी भी प्रकार का ऐसा वास्तविक विरोध-प्रदर्शन दर्ज नहीं हुआ है। प्रसारित वीडियो नकली और भ्रामक था। इसे वास्तविक प्रदर्शन का रूप देकर इंटरनेट मीडिया पर जानबूझकर प्रसारित किया गया।

उल्लेख किया कि वीडियो की सामग्री और प्रस्तुति से ऐसा प्रतीत होता है कि युवती बिहार में भी हाल ही में नेपाल में हुए जेन-जी जैसा हिंसक विरोध-प्रदर्शन का वातावरण तैयार करने या उसे उकसाने की कोशिश कर रही थी। साइबर थाने की पुलिस इसे नेपाल जैसा हिंसा भड़काने की करतूत मानकर कड़ी कार्रवाई कर रही है।