    'मैं बीमार हूं' कह देने भर से Election Duty से नहीं मिलेगी मुक्ति, पास करना होगा 'टेस्ट'

    By AMRENDRA TIWARIEdited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 03:02 PM (IST)

    Bihar Assembly Election 2025: चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए केवल 'मैं बीमार हूं' कहना पर्याप्त नहीं होगा। ड्यूटी से छूट पाने के लिए मेडिकल टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। सभी जिलों में मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है, जो स्वास्थ्य कारणों से ड्यूटी करने में असमर्थ कर्मचारियों की जांच करेगा। इस कदम का उद्देश्य फर्जी दावों पर रोक लगाना है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Assembly Election 2025: विधानसभा चुनाव के दौरान दिव्यांगता या अन्य शारीरिक कारणों से ड्यूटी से वंचित रहने के दावों की सत्यता की जांच के लिए सिविल सर्जन कार्यालय ने मेडिकल टीम गठित की है।

    यह कदम निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता व निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है ताकि केवल वास्तविक रूप से अक्षम कर्मियों को ही ड्यूटी से छूट दी जा सके। सिविल सर्जन डा.अजय कुमार ने बताया कि जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त आवेदनों के आधार पर यह टीम दावेदारों की जांच करेगी।

    टीम में करीब आधा दर्जन चिकित्सक शामिल किए गए हैं। 16 से 18 अक्टूबर तीन दिनों तक जिला परिषद सभागार में टीम शिविर लगाकर जांच कार्य करेगी।

    सिविल सर्जन ने बताया चिकित्सकों को समय पर उपस्थित रहने व प्रत्येक आवेदक की जांच सावधानीपूर्वक करने का निर्देश दिया गया है। जांच के बाद टीम रिपोर्ट तैयार कर संबंधित विभाग को सौंपेगी।

    विभाग से मिली जानकारी के अनुसार निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी शारीरिक रूप से अक्षम है या गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो उसे मतदान या मतगणना ड्यूटी से वंचित रखा जा सकता है।

    आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में चिकित्सा प्रमाणपत्र या सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर ही छूट दी जाएगी। जानकारों के अनुसार इस पहल से न केवल चुनावी ड्यूटी में पारदर्शिता बनी रहेगी, बल्कि उन कर्मचारियों को राहत भी मिलेगी जो वास्तव में शारीरिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं।

    सिविल सर्जन ने कहा किसी भी प्रकार की लापरवाही या गलत जानकारी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। वह इसकी निगरानी करेंगे।

    चुनाव के मद्देनजर विभिन्न चेक पोस्टों पर सघन जांच अभियान

    मुजफ्फरपुर : बिहार विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण व भयमुक्त संपन्न कराने की दिशा में संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों की गिरफ्तारी को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

    इसी कड़ी में गुरुवार को वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के निर्देश पर जिला अंतर्गत फकुली, गायघाट, मोतीपुर, सकरा समेत विभिन्न चेक पोस्टों पर मुजफ्फरपुर पुलिस एवं अर्द्धसैनिक बलों के द्वारा संयुक्त रूप से सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया।

    इस दौरान आने-जाने वालों की वाहनों की जांच की गई। इसके बाद वाहन में बैठे लोगों का सत्यापन किया गया। इसके बाद आगे जाने दिया जा रहा था। जिला पुलिस के इंटरनेट मीडिया पोर्टल पर इसकी जानकारी दी गई है।

    इसमें कहा गया है कि मुजफ्फरपुर पुलिस बिहार विधानसभा चुनाव को स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं।