Bihar election 2025 phase 1 voting: मुजफ्फरपुर में बंपर वोटिंग के राज से हटा पर्दा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Vidhan Sabha Chunav Phase 1 Polls latest News : जिले में इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन प्रतिबद्ध था। चुनाव की घोषणा होने से पूर्व से ही अभियान शुरू कर दिया गया था, लेकिन तिथि जारी होने के बाद इसमें तेजी लाई गई।

एक माह तक शायद ही कोई गांव ऐसा हो, जहां यह अभियान नहीं चला हो। जीविका दीदियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और आशा ने मतदाताओं को न सिर्फ एकजुट किया बल्कि उन्हें मतदान करने के लिए दिन रात प्रेरित किया।

मतदान की तिथि से ठीक दो दिन पूर्व जिले में एक साथ सभी जगहों पर व्यापक स्तर पर अभियान चलाया गया। इस दौरान 21.60 लाख मतदाताओं ने मतदान करने की शपथ ली।

इसका परिणाम भी निकलकर सामने आया और करीब ढ़ाई दशक का रिकार्ड टूट गया। जिला प्रशासन ने इस बार 75 प्रतिशत मतदान कराने का लक्ष्य रखा था।

लेकिन कुल मतदान करीब 71 प्रतिशत रहा। लक्ष्य पूरा करने से मात्र चार प्रतिशत से चूक गए, लेकिन राष्ट्रीय औसत मतदान 67.4 प्रतिशत को पार कर एक रिकार्ड जिले के इतिहास में शामिल हो गया।

जागरूकता अभियान में एक हजार से अधिक कर्मी और पदाधिकारियों की टीम दिन रात लगी थी। डीएम सुब्रत कुमार सेन लगातार इसकी मानिटरिंग कर रहे थे। मतदाता जागरूकता अभियान पर उन्होंने भी विशेष रूप से फोकस किया था। लक्ष्य से तो चूक गए लेकिन बेहतर परिणाम निकलकर सामने आया है।