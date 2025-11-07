Bihar election 2025 phase 1 voting: देर रात तक वज्रगृह में जमा होती रही ईवीएम

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Vidhan Sabha Chunav Phase 1 Polls latest News: मतदान समाप्ति के बाद बाजार समिति स्थित वज्रगृह में देर रात तक ईवीएम जमा कराने की प्रक्रिया चलती रही। सभी विधानसभा के लिए अलग-अलग काउंटर बनाए गए हैं। यहां पर कर्मियों की तैनाती की गई है। सभी कार्य सीसी कैमरे की निगरानी में हो रही है। डीएम और एसएसपी समेत तमाम प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी वहां मौजूद होकर विधि व्यवस्था बनाए रखने में जुटे हुए हैं। ईवीएम लेकर वाहनों को सुचारू रूप से वज्रगृह तक पहुंचने के लिए सभी मार्ग को जाम से मुक्त रखा गया है और पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

माइकिंग कर लगातार कर्मियों को जानकारी दी जा रही है कि उन्हें कहां पर ईवीएम को जमा करना है। सभी ईवीएम जमा होने के बाद वज्रगृह को सील कर दिया जाएगा। पहले देश का काम उसके बाद घर-खेत का साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र स्थित माधोपुर हजारी गांव में लीला देवी नाम की एक साधारण किसान परिवार की महिला ने अपने खेती के कार्य से पहले लोकतंत्र का महापर्व मनाया। सुबह में जब ग्रामीण अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ शुरू कर रहे थे, उस समय लीला देवी अपने खेत और घर के काम को छोड़ पहले वोटर कार्ड हाथ में लेकर बगल के मतदान केंद्र पर जाकर अपने मत का उपयोग किया।