    Bihar election 2025 phase 1 voting: कांपते हाथों ने भी पूरी की लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी

    By Pramod Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 01:05 PM (IST)

    Bihar Chunav phase 1 Voting news: मुजफ्फरपुर में, बुजुर्गों ने लाठी और परिजनों के सहारे मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान करने की इच्छा पूरी की। कटरा में हर्ष ने अपने दादा राम आशीष चौधरी को मतदान केंद्र पहुंचाया। सुरक्षा बलों ने भी बुजुर्गों और दिव्यांगों की मदद की। शारीरिक रूप से अक्षम मतदाताओं ने भी उत्साहपूर्वक मतदान में भाग लिया, जिससे लोकतंत्र के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन हुआ।

    Bihar vidhan sabha chunav 2025 News Updates: तमाम परेशानियों के बाद भी वोट डालने पहुंचे वृद्ध। जागरण  

    \जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर।Bihar Vidhan Sabha Chunav Phase 1 Polls latest News: : ... जैसे ही गायघाट विधानसभा के कटरा मध्य विद्यालय स्थित मतदान केंद्र पर 85 वर्षीय दादा राम आशीष चौधरी ने कांपते हाथों से इवीएम का बटन दबाया पौत्र हर्ष का चेहरा खिल उठा।

    उसको यह खुशी बीमार दादा के मतदान की इच्छा पूरी करने की थी। कटरा निवासी राम आशीष चौधरी बीमार एवं चलन फिरने में असमर्थ थे। उनको लग रहा था कि इस बार उनके मतदान की हसरत पूरी नहीं हो पाएगी लेकिन लाठी बन हर्ष उन्हें मतदान केंद्र तक ले गए।

    वहीं चालीस सालों से लगातार हर चुनाव में मतदान कर रहे बोचहां विधानसभा क्षेत्र निवासी तारकेश्वर सिंह गुरुवार को दुखी थे कि वह मतदान कैसे करें। अपनी चिंता पौत्री नम्रता को बताया फिर क्या था पौत्री उनकाे सहारा देकर घर से कुछ दूरी पर स्थित मध्य विद्यालय रसूलपुर वाजिद स्थित मतदान केंद्र संख्या 24 पर पहुंच गए।

    दादा ने मतदान किया और विजयी भाव से पौत्री को आशीर्वाद दिया। नम्रता के इस कदम को न सिर्फ मतदान केंद्र पर तैनात सुरक्षा बल के जवानों ने बल्कि गांव के लोगों ने भी सराहा। यह महज उदाहरण है।

    गुरुवार को चुनाव के दौरान जिले के सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में अधिकांश बूथों पर मतदान की अपनी हसरत पूरा करने के लिए बुजुर्ग कसरत करते दिखे। कहीं मतदान केंद्र तक पहुंचने में लाठी सहरा बना तो कही परिवार के सदस्य लाठी बने। कई जगह मतदान केंद्रों पर तैनात अर्द्ध सैनिक एवं पुलिस बल के जवान उनके सहरा बने।

    राजकीय मध्य विद्यालय संस्कृत माेतीपुर मतदान केंद्र पर 84 वर्षीय गणेश साह एवं सियापति देवी, बोचहां विधानसभा के सहबाजपुर मतदान केंद्र पर 85 वर्षीय वैसी देवी, सकरा मध्य विद्यालय मतदान केंद्र पर 86 वर्षीय लक्ष्मी साहू एवं 83 वर्षीय राम बिहारी चौधरी लाठी के सहारे धीरे-धीरे मतदान केंद्र पर पहुंचे और मतदान को लगी लंबी लाइन में लग गए।

    कांपते पांव उनको खड़ा होने से रोक रहे थे लेकिन मतदान की हसरत उनकी उम्र पर भारी पर रहा था। लाइन में लगे युवाओं ने उनकी हिम्मत को देख तत्काल उनको आगे पहुंचाकर मतदान करवाया।

    मतदान के बाद दोनों बुजुर्ग विजयी भाव से बाहर निकले ओर युवाओं को आशीर्वाद देकर लाठी टेकते हुए चले गए। बीबी कालेजिएट मतदान केंद्र पर पनों के सहारे मतदान करने पहुंची रियाज बानो ने कहा कि वोट डाल कर ही हम अच्छी सरकार चुन सकते है इसलिए वह हर साल मतदान करती है।

    सुरक्षा के साथ दिखा सेवा का भाव

    मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के लिए तैनात जवानों का सेवा भाव भी लोकतंत्र के महापर्व पर दिखा। मतदान केंद्रों पर आने वाले बुजुर्गों को सुरक्षाकर्मी सहरा देकर पहुंचाने में लगे रहें।

    ऐसा ही एक नजारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय राजखंड पश्चिम मतदान केंद्र पर दिखा जहां एक बीमार बुजुर्ग मतदाता को अर्द्धसैनिक बल के जवान सहारा देकर ले गए और मतदान कराया। अधिकांश मतदान केंद्रों पर इस तरह का नजारा दिखा। सुरक्षा बालों की इस सेवा भावना की सबों ने सराहना की।

    शारीरिक अक्षमता पर भारी परा मतदान की इच्छा

    लोकतंत्र के महापर्व में मतदान की इच्छा शारीरिक अक्षमता पर भारी परा। विभिन्न मतदान केंद्रों पर शारीरिक रूप से दिव्यांग मतदाताओं ने भी मतदान का मौका नहीं गंवाया।

    कोई साइकिल के कैरियर पर तो कोई रिक्शा पर और कोई व्हील चेयर पर मतदान को पहुंचे। उनको मतदान कराने में सबने मदद की।