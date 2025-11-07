Bihar election 2025 phase 1 voting: विश्वप्रसिद्ध लीची की थीम पर आधारित बूथ बना आकर्षण का केंद्र

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Vidhan Sabha Chunav Phase 1 Polls latest News : लोकतंत्र के महापर्व में मतदान को उत्सव का रूप देने के लिए नगर निगम और जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से कई थीम वाले आदर्श बूथ बनाए गए थे।

इन बूथों ने मतदाताओं को न केवल आकर्षित किया, बल्कि मतदान को एक प्रेरणादायक और यादगार अनुभव बना दिया। सभी बूथों पर दो-दो एएनएम (स्वास्थ्यकर्मी) तैनात रहीं, ताकि मतदाताओं को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा मिल सके।

पहले 10 मतदाताओं को सीड बाल्स देकर सम्मानित किया गया। तीन विशेष मतदाताओं, पहली बार मतदान करने वाले, सबसे वरिष्ठ मतदाता और महिला मतदाता को गमले सहित पौधे भेंट किए गए।

रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय कंपनीबाग में बूथ संख्या 80, 81 को विश्वप्रसिद्ध लीची की थीम आधारित बनाया गया था। यह शाही लीची की पहचान को दर्शाने वाला यह बूथ स्थानीय गौरव का प्रतीक बना।

इसके अलावा एसकेजे ला कालेज, गन्नीपुर में भगवान बुद्ध के थीम पर बूथ को सजाया गया था। इसका उद्देश्य शांति, करुणा और जागरूकता का सुंदर संदेश देना था।

इसी प्रकार सराय सैयद अली बालिका उच्च विद्यालय, दामुचक में टेडी बियर थीम पर आधारित पिंक बूथ बनाया गया था, यह बूथ महिलाओं और युवा मतदाताओं के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र रहा।

आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय, सरैयागंज, बैंक रोड में छोटी चिरैया पर आधारित थीम के अनुसार बूथ को सजाया गया था। इसके अलावा दिव्यांग और फर्स्ट टाइम वोटरों के माथे पर तिलक लगाकर उनका स्वागत मतदान केंद्रों पर किया गया।

इधर, कुढ़नी विधानसभा के सामान्य प्रेक्षक डा. हीरालाल में प्रथम 10-10 मतदाताओं को ग्रीन इेलक्शन कैंपेन के तहत पौधा भेंट किया। इसका उद्देश्य पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा का संदेश देना था।

इन बूथों की सजावट ने मतदाताओं को आकर्षित किया। वोट डालने के बाद सेल्फी खींचाने की भी होड़ लगी रही। नगर आयुक्त विक्रम वीरकर ने कहा कि मतदान को उत्सव का रूप दिया गया। ताकि अधिक से अधिक मतदाता यहां पहुंचे और उत्सवी माहौल में मतदान कर सकें।



