Bihar election 2025 phase 1 voting: मतदान के सभी रिकार्ड ध्वस्त, क्या है मुजफ्फरपुर में हुए सर्वाधिक वोटिंग का निहितार्थ?
Bihar Chunav phase 1 Voting news: मुजफ्फरपुर में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ, जिसमें 70.96% मतदाताओं ने भाग लिया। वर्ष 2005 के बाद यह सबसे अधिक मतदान है। शहर की मुजफ्फरपुर सीट पर 59% मतदान हुआ, जबकि मीनापुर और बोचहां में 70% से अधिक मतदान हुआ। मतदान प्रतिशत बढ़ाने में जीविका दीदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने बूथ स्तर पर सक्रिय रूप से काम किया।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर! Bihar Vidhan Sabha Chunav Phase 1 Polls latest News:बिहार विधानसभा चुनाव में जिले की 11 सीटों पर गुरुवार को बंपर मतदान हुआ। इस मतदान ने अब के चुनाव के सभी आंकड़े ध्वस्त कर दिए।
यहां कुल 70.96 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले। आठ जिले में मतदान 70 प्रतिशत से अधिक हुआ। वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव से पिछले चुनाव तक सर्वाधिक मतदान 65 प्रतिशत तक हुआ था।
आयोग की ओर से भी जारी सूचना के अनुसार बिहार में विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मतदान वर्ष 2005 ई. में हुआ था। आज डाले गए वोटरों में यह न्यूनतम आंकड़ा रहा।
आकंडों के अनुसार वर्ष 2005 में जहां सर्वाधिक मतदान 52 था, वही वर्ष 2015 के चुनाव में जदयू-राजद के साथ लड़ने के बाद भी 70 के आंकड़ा को नहीं छू सका। इस वर्ष यह आंकड़ा पार गया।
सबकी नजर शहर के प्रभाव वाली सीट पर थी। इस मुजफ्फरपुर सीट पर सबकी नजर थी। यहां महज 59 प्रतिशत मतदान हुआ। दूसरी ओर मीनापुर और बोचहां समेत जिले की आठ विधानसभा सीटों पर 70 से अधिक मतदान हुआ।
आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार 2015 में तीन विधानसभा सीटों पर 65 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ था। मुजफ्फरपुर में पिछली विधानसभा चुनाव में करीब 52 प्रतिशत मतदान हुआ था।
इस वर्ष यह आंकड़ा सात प्रतिशत बढ़ा है। मीनापुर में अब तक 64 प्रतिशत से अधिक मतदान नहीं हुए थे। इस बार यह 77.62 प्रतिशत हो गया। इसी तरह जिले की करीब-करीब सभी सीटों पर बढ़त रही। बाेचहां में भी सर्वाधिक मतदान 58 प्रतिशत था। यह बढ़कर 76.35 प्रतिशत हो गया।
रिकार्ड के पीछे जीविका का प्रयास
जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाए जाने को लेकर कोई भी तर्क हो उनमें सबसे मजबूत है जीविका दीदियों के प्रयास का। जो काम राजनीतिक दल नहीं कर पाए उसे बेहतर प्रबंधन के साथ जीविका ने किया।
एक-एक बूथ पर तीन-तीन दीदियों की टीम बनाई गई। यहां कंट्रोल रूम से डीपीएम अनिशा गांगुली ने उन्हें मार्गदर्शन दिया गया। शाम तक दीदियां बूथों पर आती रहीं। इसके लिए ई-साइकिल का भी सहारा लिया।
अनिशा कहती हैं, कई राजनीतिक दल ने भी इस तरह की व्यवस्था नहीं की होगी। दीदियां सुबह से उनके लिए काम रही हैं। ऐसा नहीं हो कि यह घटना सिरफ्टौवल साबित हो जाए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।