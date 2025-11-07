Bihar election 2025 phase 1 voting: मतदान के सभी रिकार्ड ध्वस्त, क्या है मुजफ्फरपुर में हुए सर्वाधिक वोटिंग का निहितार्थ?

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर! Bihar Vidhan Sabha Chunav Phase 1 Polls latest News:बिहार विधानसभा चुनाव में जिले की 11 सीटों पर गुरुवार को बंपर मतदान हुआ। इस मतदान ने अब के चुनाव के सभी आंकड़े ध्वस्त कर दिए।

यहां कुल 70.96 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले। आठ जिले में मतदान 70 प्रतिशत से अधिक हुआ। वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव से पिछले चुनाव तक सर्वाधिक मतदान 65 प्रतिशत तक हुआ था।

आयोग की ओर से भी जारी सूचना के अनुसार बिहार में विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मतदान वर्ष 2005 ई. में हुआ था। आज डाले गए वोटरों में यह न्यूनतम आंकड़ा रहा।



आकंडों के अनुसार वर्ष 2005 में जहां सर्वाधिक मतदान 52 था, वही वर्ष 2015 के चुनाव में जदयू-राजद के साथ लड़ने के बाद भी 70 के आंकड़ा को नहीं छू सका। इस वर्ष यह आंकड़ा पार गया।

सबकी नजर शहर के प्रभाव वाली सीट पर थी। इस मुजफ्फरपुर सीट पर सबकी नजर थी। यहां महज 59 प्रतिशत मतदान हुआ। दूसरी ओर मीनापुर और बोचहां समेत जिले की आठ विधानसभा सीटों पर 70 से अधिक मतदान हुआ।

आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार 2015 में तीन विधानसभा सीटों पर 65 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ था। मुजफ्फरपुर में पिछली विधानसभा चुनाव में करीब 52 प्रतिशत मतदान हुआ था।

इस वर्ष यह आंकड़ा सात प्रतिशत बढ़ा है। मीनापुर में अब तक 64 प्रतिशत से अधिक मतदान नहीं हुए थे। इस बार यह 77.62 प्रतिशत हो गया। इसी तरह जिले की करीब-करीब सभी सीटों पर बढ़त रही। बाेचहां में भी सर्वाधिक मतदान 58 प्रतिशत था। यह बढ़कर 76.35 प्रतिशत हो गया।