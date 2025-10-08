Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: जिले के 11 विधानसभा सीटों पर चुनाव को लेकर नामांकन स्थल चिह्नित

मुजफ्फरपुर जिले के 11 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए 10 अक्टूबर से नामांकन शुरू होगा। नामांकन प्रक्रिया संबंधित निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालय में होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन स्थलों का निर्धारण किया गया है जहाँ सुचारू रूप से प्रक्रिया का संचालन किया जाएगा।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले की 11 विधानसभा सीटों पर चुनाव को लेकर 10 अक्टूबर से नामांकन होना है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। नामांकन प्रक्रिया से जुड़े सभी कार्य संबंधित निर्वाची पदाधिकारियों के कार्यालय में होंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम सुब्रत कुमार सेन ने इसका आदेश जारी किया है। उन्होंने सभी निर्वाची पदाधिकारियों को नाम-निर्देशन पत्र प्राप्ति, स्क्रूटनी व प्रतीक आवंटन कार्यों का नियमानुसार और ससमय निष्पादन के लिए नामांकन कोषांग में अपने स्तर से सहायक निर्वाची पदाधिकारी, लिपिक व कार्यपालक सहायकों की प्रतिनियुक्ति के लिए कहा है।

साथ ही एसएसपी से उक्त स्थल पर विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी व जवानों की तैनाती करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि नामांकन के दिन उम्मीदवारों के साथ समर्थकों की भीड़ भी रहती है। इससे विधि व्यवस्था की समस्या होने की संभावना रहती है।

इसे देखते हुए उक्त स्थल पर पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती रहेगी। उन्होंने जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी को नामांकन स्थल पर अभ्यर्थियों के बैठने, हेल्प डेस्क, जेनरेटर, बिजली व पंखा के साथ टेबल-कुर्सी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। उक्त स्थल पर सीसी कैमरे भी लगाने को कहा है और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।