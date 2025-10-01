Language
    चार वर्षीय बीएड में नामांकन के लिए 12 अक्टूबर को प्रवेश परीक्षा, 400 सीटों के लिए करीब 4500 से अधिक आवेदन

    By Prashant Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 05:30 PM (IST)

    बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में एडमिशन के लिए 12 अक्टूबर को एंट्रेंस एग्जाम होगा। 400 सीटों के लिए 4500 से अधिक आवेदन आए हैं यानी हर सीट के लिए 110 से ज्यादा दावेदार हैं। राजभवन ने बीआरएबीयू को नोडल यूनिवर्सिटी बनाया है। चार वर्षीय बीएड में बीए बीएड और बीएससी बीएड कोर्स उपलब्ध हैं।

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में नामांकन के लिए 12 अक्टूबर को प्रवेश परीक्षा होगी। विश्वविद्यालय के स्तर से इसकी तिथि तय हो गई है।

    नामांकन के लिए आनलाइन आवेदन की तिथि मंगलवार तक विस्तारित की गई थी। अब तक करीब 4500 से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किए हैं। विश्वविद्यालय के चार कालेजों में उपलब्ध 400 सीटों पर 4500 से अधिक विद्यार्थियों ने नामांकन के लिए आवेदन दिया है।

    यानी एक सीट के लिए 110 से अधिक विद्यार्थी दावेदार होंगे। पूरे बिहार में केवल बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के तहत ही चार कालेजों में चार वर्षीय बीएड की पढ़ाई होती है। इससे पूरे राज्य से विद्यार्थी नामांकन के लिए आवेदन करते हैं।

    राजभवन की ओर से संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने को लेकर बीआरएबीयू को नोडल विश्वविद्यालय बनाया गया है। प्रवेश परीक्षा को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई हैं। इसके लिए सात से आठ केंद्र बनाए जाएंगे।

    इसमें विश्वविद्यालय परीक्षा भवन, एलएस कालेज, आरडीएस कालेज, आरबीबीएम, एमडीडीएम समेत अन्य हो सकते हैं। छह अक्टूबर को विश्वविद्यालय खुलने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। चार वर्षीय बीएड में दो तरह के कोर्स उपलब्ध हैं।

    एक बीए बीएड व दूसरा बीएससी बीएड। दोनों ही कोर्स में इंटर पास विद्यार्थी नामांकन के लिए आवेदन करते हैं। उन्हें स्नातक के साथ बीएड की भी डिग्री मिल जाती है। इससे उन्हें दो वर्ष का समय बचेगा।

    अब सीबीसीएस के तहत स्नातक करने में चार वर्ष लगेंगे। इसके बाद बीएड में दो वर्ष लगेंगे। बीए-बीएससी बीएड में चार वर्ष में स्नातक व बीएड की डिग्री मिल जाती है।

    पैट और ला की प्रवेश परीक्षा भी दूसरे सप्ताह में

    बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में पैट (पीएचडी एडमिशन टेस्ट) की रद हुई परीक्षा दोबारा 14 अक्टूबर को हो सकती है। वहीं 15 अक्टूबर को एलएलबी व प्री ला कोर्स में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा होनी है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में विश्वविद्यालय स्तर से दो प्रवेश परीक्षा होनी हैं। विश्वविद्यालय खुलते ही दोनों ही परीक्षाओं को लेकर केंद्र का निर्धारण समेत अन्य प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी।