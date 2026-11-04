मुजफ्फरपुर की बेटी सुरभि ने रचा इतिहास, बिना कोचिंग तीसरे प्रयास में बनीं DSP

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । हौसले बुलंद हो तो संसाधनों की कमी आड़े नहीं आती। इसे सच कर दिखाया है एक शिक्षक की बेटी सुरभि कुमारी ने। इस साल बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सुरभि का चयन डीएसपी के पद पर हुआ है।

शहर के चंदवारा निवासी सुरभि कुमारी के पिता संजय कुमार प्राइवेट टीचर हैं। माता किरण देवी गृहिणी हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद सुरभि ने कभी हार नहीं मानी। शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल रही। सीबीएसई दिल्ली बोर्ड से मैट्रिक में 95 प्रतिशत अंक हासिल किए। इसके बाद बीआरए बिहार विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातक किया, जिसमें उन्हें 65 प्रतिशत अंक मिले। तीसरा प्रयास, पहली बड़ी सफलता सुरभि ने बताया कि यह उनका बीपीएससी का तीसरा प्रयास था। इससे पहले दो बार असफलता मिली, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस बार पहली बार उन्होंने एक साथ पीटी, मेंस और इंटरव्यू क्लियर कर सीधे डीएसपी पद पर चयनित होकर दिखा दिया।